بعد استبعاد مدافع الهلال .. نجم الاتحاد يُعزز أزمة الإصابات في المنتخب السعودي قبل وديتي كوت ديفوار والجزائر

أعلن هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية، استدعاء 27 لاعبًا لقائمة الأخضر التي ستخوض معسكر نوفمبر الجاري استعدادًا لبطولة كأس العرب التي ستقام في قطر من 1 إلى 18 ديسمبر القادم.

وتحتضن مدينة جدة معسكر الأخضر الإعدادي لكأس العرب خلال الفترة من 9-18 نوفمبر الجاري، وقد شهدت القائمة عدة تغييرات أبرزها ضم وليد الأحمد بدلًا من سعد الموسى، الذي تعرض لإصابة بكسر في الكاحل، واستدعاء سلطان مندش عوضًا عن أيمن يحيى، الذي يعاني من إصابة عضلية، بينما جاء استدعاء مراد هوساوي على حساب علي الحسن لأسباب فنية.

وجاءت قائمة المنتخب السعودي كاملةً على النحو التالي:

نواف العقيدي، عبد الرحمن الصانبي، محمد اليامي، راغد نجار، متعب الحربي، جهاد ذكري، عبد الإله العمري، وليد الأحمد، حسان تمبكتي، علي مجرشي، سعود عبد الحميد، نواف بوشل، محمد سليمان.

ناصر الدوسري، مراد هوساوي، زياد الجهني، محمد كنو، عبد الله الخيبري، سالم الدوسري، مصعب الجوير، سلطان مندش، عبد الله الحمدان، صالح أبو الشامات، عبد الرحمن العبود، مروان الصحفي، صالح الشهري، فراس البريكان.