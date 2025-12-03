"قاهر مارادونا" بخير .. مانشستر يونايتد ينفي وفاة لاعبه السابق بعد شائعة مصدرها زوجته!

أثار خبر وفاة النجم الإنجليزي ريمي موسيس، لاعب وسط مانشستر يونايتد السابق وأول هدّاف من ذوي البشرة السمراء في تاريخ النادي، جدلًا واسعًا يوم الأربعاء، حيث فجعت جماهير الشياطين الحمر بالخبر.

وخلال الساعات الماضية، أعلنت تقارير قادمة من اليونان رحيل ريمي موسيس، عن عمر 65 عامًا، قبل أن يتضح لاحقًا أن اللاعب ما زال على قيد الحياة ويقيم في مانشستر الكبرى.