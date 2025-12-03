Remi Moses Manchester United Clive Wilson Chelsea 1987Hulton Archive
"قاهر مارادونا" بخير .. مانشستر يونايتد ينفي وفاة لاعبه السابق بعد شائعة مصدرها زوجته!

أسرة "ريمي" تحسم الجدل..

أثار خبر وفاة النجم الإنجليزي ريمي موسيس، لاعب وسط مانشستر يونايتد السابق وأول هدّاف من ذوي البشرة السمراء في تاريخ النادي، جدلًا واسعًا يوم الأربعاء، حيث فجعت جماهير الشياطين الحمر بالخبر.

وخلال الساعات الماضية، أعلنت تقارير قادمة من اليونان رحيل ريمي موسيس، عن عمر 65 عامًا، قبل أن يتضح لاحقًا أن اللاعب ما زال على قيد الحياة ويقيم في مانشستر الكبرى.

  • ما حقيقة وفاة ريمي موسيس؟

    القصة بدأت عندما أصدر نادي دوكسا بيجاداكيون اليوناني، بيانًا رسميًا أكد فيه أن زوجة موسيس أبلغتهم بوفاته، بل وصل الأمر إلى الإعلان عن موعد جنازة في 13 ديسمبر الجاري ببلدة أرجاسي في جزيرة زاكينثوس.

    النادي الذي تعاون مع موسيس لفترة قصيرة عام 2020 حين تولى تدريب فريق السيدات، نشر كلمات وداعية مؤثرة، مشيدًا بمسيرته كلاعب وسط مقاتل في مانشستر يونايتد خلال الثمانينيات، ومذكّرًا بمباراته الشهيرة أمام برشلونة عام 1984 حين نجح في الحد من خطورة الأسطورة دييجو مارادونا.

  • Remi MosesGetty Images Sport

    تكذيب سريع لشائعة وفاة ريمي موسيس

    لكن الصحفي الإنجليزي المعروف آندي ميتن سارع إلى تكذيب هذه الأخبار عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، مؤكدًا أن موسيس حي يُرزق، ولا صحة على الإطلاق لهذه الشائعات المتناثرة.

    وكتب الصحفي الإنجليزي: "أفهم أن الشائعات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي عن وفاة ريمي موسيس غير صحيحة. إنه بخير وعلى قيد الحياة".

    وأضاف أن موسيس لو اطلع على ردود الأفعال لكان قد أدرك حجم المحبة التي يكنها له جمهور مانشستر يونايتد.  

    التأكيد جاء أيضًا من أحد أبناء اللاعب، ريس بليكلي، الذي رد على منشور، ميتن قائلًا: "تحدثت للتو مع إخوتي (أبناؤه). يمكنني أن أؤكد أن الأسطورة ما زال على قيد الحياة وبخير".

  • موقف مانشستر يونايتد من الشائعات

    صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أوضحت أن مانشستر يونايتد على علم بالشائعات، وأن موسيس يقيم حاليًا في مانشستر الكبرى وليس في اليونان، ما يعزز أن ما جرى كان نتيجة سوء فهم أو خطأ في نقل المعلومة من زوجته إلى النادي اليوناني.  

    وبهذا، يتضح أن شائعة وفاة موسيس لم تكن سوى خطأ مؤسف، سرعان ما تم تصحيحه، ليبقى اللاعب الذي ترك بصمة تاريخية في مانشستر يونايتد حياً بين جمهوره ومحبيه.

  • ريمي موسيس أسطورة الشياطين الحمر

    ريمي موسيس دخل تاريخ مانشستر يونايتد في 21 أكتوبر 1981 حين سجل هدف الفوز أمام ميدلزبره ليصبح أول لاعب من ذوي البشرة السمراء، يسجل للنادي وكان جزءًا من مشروع المدرب رون أتكينسون الذي سعى لإعادة الفريق إلى منصات التتويج.

    وخلال ثمانية مواسم مع الفريق، أحرز 12 هدفاً في 199 مباراة، قبل أن تجبره إصابات الركبة المتكررة على الاعتزال المبكر عام 1989 وهو في الثامنة والعشرين من عمره.

    وكان ريمي معروفًا بقدرته الكبيرة على قطع الكرات وتغطية المساحات، ما جعله أحد أعمدة خط الوسط في تلك الحقبة، وكانت أبرز لحظاته جاءت في مواجهة برشلونة عام 1984 ضمن كأس الاتحاد الأوروبي، حين نجح في الحد من خطورة الأسطورة دييجو أرماندو مارادونا، ليساهم في تأهل فريقه التاريخي.

    ورغم أنه لم يشارك في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عامي 1983 و1985 بسبب الإيقاف والإصابة، فقد كان جزءًا من الفريق الفائز بالبطولتين، كما أحرز درع الاتحاد الإنجليزي عام 1984.

  • Crystal Palace v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    ما التالي لمانشستر يونايتد؟

    نجح مانشستر يونايتد في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026، في استعادة مسار الانتصارات بتحقيق فوز غالٍ على كريستال بالاس بنتيجة (2-1)، وذلك بعد 3 جولات من التعثر، تعرض خلالها لخسارة من إيفرتون بهدف دون رد، وتعادل مع نوتنجهام فورست وتوتنهام بذات النتيجة (2-2).

    ويحتل مانشستر يونايتد حاليًا المركز التاسع برصيد 21 نقطة، من 6 انتصارات و3 تعادلات و4 خسائر، ولديه فرصة لتحسين مركزه في البطولة عندما يستضيف نظيره وست هام يونايتد، غدًا الخميس على ملعب "أولد ترافورد"، في ختام منافسات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

    وبعد ذلك، سيكون الشياطين الحمر بقيادة المدرب روبن أموريم، على موعد مع شهر حاسم خلال ديسمبر، حيث يخوض الفريق 5 مواجهات قوية في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى موعد البوكسينج داي، إذ يستضيف كلًا من بورنموث، وولفرهامبتون في "أولد ترافورد".

    وسيخرج أيضًا فريق الشياطين الحمر خارج قواعده ليحل ضيفًا على كل من نيوكاسل يونايتد، أستون فيلا، وولفرهامبتون، في مواجهات يحتاج إلى حصد أكبر عدد من النقاط خلالها لدخول الثلث الأخير من الموسم في أفضل وضع يساعده على المنافسة.

