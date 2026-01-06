قانون فليك: لا تحكموا على كانسيلو بخطايا الماضي.. هدية الهلال بثلاثة في برشلونة!

أكبر خطأ قد يقع فيه جمهور برشلونة الآن هو الحكم على كانسيلو بناءً على تجربته السابقة التي انتهت بموسم صفري وكوارث دفاعية أمام باريس سان جيرمان وريال مدريد.

نعم، كانسيلو ارتكب أخطاءً ساذجة، ونعم، فقد أعصابه في لحظات حاسمة، ولكن هناك تفصيلة واحدة تغير المعادلة تماماً: المدرب لم يكن هانزي فليك!

القاعدة في برشلونة حالياً واضحة: لا تحكم على لاعب إلا بعد أن يلمسه فليك، التاريخ القريب يخبرنا أن فليك ليس مجرد مدرب، بل هو خبير يعيد تدوير المواهب.

انظروا إلى رافينيا، الذي كان قاب قوسين أو أدنى من الرحيل والجمهور يطالب ببيعه، كيف تحول تحت قيادة الألماني إلى واحد من أفضل أجنحة العالم.

انظروا إلى إريك جارسيا وفرينكي دي يونج، وحتى ليفاندوفسكي الذي استعاد شبابه، فليك يضع اللاعب في منظومة، إذا أخطأ الفرد، تحميه الجماعة، وهو ما كان يفتقده كانسيلو في فوضى الماضي.