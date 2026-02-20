قانون بريستياني | من آمن العقوبة أساء الأدب ولكن.. حادثة فينيسيوس ليست الأخيرة والنوايا لا تتوقف بالتشريعات!

يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم إقرار تشريع رياضي جديد أطلقت عليه وسائل الإعلام اسم قانون بريستياني يهدف إلى فرض عقوبات مشددة على اللاعبين الذين يتعمدون تغطية أفواههم بقمصانهم أو أيديهم أثناء الحديث للمنافسين داخل الملعب.

جاء هذا التحرك المؤسسي العاجل كرد فعل مباشر على الأحداث الجدلية التي رافقت مباراة ريال مدريد وبنفيكا مساء الثلاثاء الماضي في ذهاب الملحق المؤهل إلى دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

اللقاء الذي انتهى بفوز الفريق الملكي بنتيجة هدف نظيف شهد تنافسًا شرسًا وتوترات تصاعدت حدتها لتنتهي بتوقف اللعب وتدخل الحكام لحسم أزمة امتدت لتفتح بابًا واسعًا أمام تعديلات قانونية محتملة.