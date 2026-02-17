ترجمه
قاعة المشاهير: أندريه شيفتشينكو - المهاجم الأوكراني الذي أضاء ميلان
- AFP
ابن كييف
ولد شيفتشينكو في الاتحاد السوفيتي، أو بشكل أكثر دقة، في دفيركيفسينا، وهي قرية أوكرانية تقع على بعد 100 كيلومتر شرق كييف. وهي مدينة ستتعرض، بعد 50 عامًا من ولادة أحد أعظم أبطالها على الإطلاق، للدمار بسبب قنابل بوتين الروسية.
كانت كييف ولا تزال تمثل الحياة بالنسبة لشيفتشينكو. بدأ يلعب الكرة في الحدائق الصغيرة بين المباني السوفياتية للنظام الشيوعي بالقرب من مدرسته، قبل أن يصقل مهارته في دينامو كييف تحت إشراف فاليري لوبانوفسكي.
التغلب على العقبات
لكن شيفتشينكو واجه صعوبات كبيرة حتى يتمكن من الالتحاق بأكاديمية فريق محترف. كان والده نيكولاي يعارض فكرة أن يتابع أندري مسيرته في مجال الرياضة، حيث كان يريد أن يسير ابنه على خطاه ويلتحق بالجيش.
كما أن العائلة كانت تعيش في الجانب الآخر من المدينة بعيدًا عن المركز الرياضي، في حين فشل شيفتشينكو في إثارة الإعجاب الكافي خلال تجربة أداء عندما كان في العاشرة من عمره ليتم قبوله في مدرسة رياضية متخصصة. في ذلك الوقت تقريبًا، وقعت كارثة تشيرنوبيل النووية عام 1986، مما أجبر عائلة شيفتشينكو بأكملها على مغادرة منزلهم والانتقال إلى الساحل.
ترك بصمته
اكتشف دينامو موهبة شيفتشينكو، وبحلول عام 1989، أصبح جزءًا من فريق سافر إلى إيطاليا للمشاركة في بطولة Citta di Agropoli الشهيرة. كان المهاجم البالغ من العمر 13 عامًا نجم البطولة، حيث سجل 10 أهداف خلال البطولة، بما في ذلك خمسة أهداف في غضون 20 دقيقة خلال المباراة النهائية، ليفوز بالكأس إلى جانب سيرجي ريبروف، الذي شكل معه لاحقًا ثنائي هجومي قوي ساعد دينامو في الفوز بخمسة ألقاب دوري وثلاثة كؤوس أوكرانية، بالإضافة إلى الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في عام 1999.
بعد عام، فاز دينامو بكأس إيان راش الذي أقيم في ويلز، حيث كان شيفتشينكو مرة أخرى أفضل هداف، مما أكسبه زوجًا من أحذية أسطورة ليفربول كجائزة.
- AFP
المعلم الأسطوري
بدا شيفتشينكو وكأنه نجم المستقبل، لكن أسلوب حياته لم يكن بعد أسلوب حياة المحترفين. لوبانوفسكي، معلمه وأهم شخص في حياته، أدخله إلى فريق الاحتياط في دينامو وبدأ على الفور في إقلاع شيفتشينكو عن التدخين. استخدم لوبانوفسكي جرعة كبيرة من النيكوتين لدرجة أن شيفتشينكو يشعر بالغثيان حتى اليوم بمجرد النظر إلى السيجارة.
يشعر شيفتشينكو أنه مدين بمسيرته المهنية إلى لوبانوفسكي، وقد أظهر امتنانه للمدرب الأسطوري بعد سنوات عندما أحضر كأس دوري أبطال أوروبا الذي فاز به مع ميلان في عام 2003 إلى قبر معلمه في بايكوف، تلاه كأس الكرة الذهبية بعد عام.
- Getty Images
"ملك الشرق"
إن الصرامة والتفاني والخبرة التي غرسها لوبانوفسكي في شيفتشينكو كانت أساسية في مسيرة هذا الرجل الذي أطلق عليه لقب "ملك الشرق".
كانت تدريباته لا تنتهي، حيث كان يقضي ساعات وساعات في ركل الكرة في المرمى. بعد سنوات، قال زميله في ميلان جينارو جاتوسو عن شيفتشينكو:"لم أر قط لاعب كرة قدم قادرًا على تسجيل الأهداف بنسبة عالية مثله".
كان هذا التفاني، إلى جانب موهبته الطبيعية، هو ما سمح لشيفتشينكو بأن يصبح ثالث لاعب أوكراني يفوز بجائزة الكرة الذهبية، بعد أوليغ بلوتشين في عام 1975 وإيغور بيلانوف في عام 1986.
- Getty Images Entertainment
أسطورة سان سيرو
في 322 مباراة مع ميلان، سجل شيفتشينكو 175 هدفًا وحقق لقب الدوري الإيطالي في عام 2004 بعد عام من فوزه بدوري أبطال أوروبا بعد فوزه بركلات الترجيح على يوفنتوس في النهائي الذي أقيم في أولد ترافورد. ولا يزال شيفتشينكو أفضل هداف في تاريخ ديربي ميلان برصيد 14 هدفًا، ويحظى باحترام كبير من جماهير الروسونيري مثل ماركو فان باستن. إنه أسطورة حقيقية - وعضو في قاعة المشاهير.
