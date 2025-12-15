قاعة المشاهير المجلد الثامن | لا أحد مثل روبرتو كارلوس .. فريد وحديث: أقوى ظهير في التاريخ

في كرة القدم التي لم تعد فيها الأدوار موجودة عملياً، حيث كل شيء متغير، وحيث يجب على الجميع أن يجيدوا كل شيء (وفي معظم الأحيان لا يجيدون أي شيء حقاً)، حوّل روبرتو كارلوس الظهير إلى شيء لم يعد موجوداً اليوم، في ظل انتشار واسع النطاق للاعبين الذين لا يتمتعون بهوية حقيقية.
ونحن لا نتحدث فقط عن روبرتو كارلوس الذي يعرفه الجميع. صاحب الركلات المذهلة، والركض بالكرة، والقدم اليسرى القادرة على وضع الكرة في أي مكان، حتى على مسافة 50 مترًا.
نحن نتحدث أيضًا عن النسخة الأقل بروزًا من روبرتو كارلوس، تلك التي لا تظهر على YouTube. روبرتو كارلوس ذو الذكاء التكتيكي غير العادي، وذو الحس بالموقع الذي يليق بالظهيرين الدفاعيين في الماضي. ذو التطبيق والقدرة التي تجعله لا يبدو برازيليًا.
في ريال مدريد الجالاكتيكوس، كان ربما اللاعب الحقيقي الذي لا يمكن استبداله بسبب قدرته على التعامل مع المرحلتين في الملعب. كان يخيف حراس المرمى المنافسين بركضاته وتسديداته وركلاته الثابتة. كان يركض على الجانب ليرسل عرضية ثم يعود لإغلاق المساحات في الهجمات المرتدة. كان يحفز زملائه ويظهر شخصيته القيادية وكاريزمته. كان كالقطار الذي لا يعرف التوقف.
"قوى كونية خارقة... في مساحة صغيرة"، كما قال شخص مشهور آخر.