قاعة المشاهير المجلد الثامن | لا أحد مثل روبرتو كارلوس .. فريد وحديث: أقوى ظهير في التاريخ

ما كان عليه روبرتو كارلوس في دوره لم يكن له مثيل في كرة القدم ولن يكون له مثيل أبدًا. كان حديثًا منذ 30 عامًا، سواء من الناحية التكتيكية أو البدنية. فريد من نوعه.

من نشأ مع روبرتو كارلوس لا يمكنه أن ينسى. ما كان عليه، وما كان يفعله في الملعب، يبقى عالقًا في ذهنك.

أما من لم ينشأ مع روبرتو كارلوس، فعليه أن يتعلم. عليه أن يستغل عصر وسائل التواصل الاجتماعي لمشاهدة مقاطع الفيديو الخاصة به مرة واحدة على الأقل يوميًا ويتعلم.

أن يفهموا أن كرة القدم قد تطورت بالتأكيد، ولكن كان هناك بالفعل قبل 30 عامًا لاعبون قادرون على أن يكونوا ثوريين وحديثين ومتقدمين بشكل لا يصدق، ربما حتى مقارنةً باليوم، حيث أصبح كل شيء تكتيكًا ومفاهيم ثابتة، دون ترك مجال للسحر.

  • لا يوجد ولن يوجد أبدًا روبرتو كارلوس آخر

    للوهلة الأولى، قد يبدو الأمر وكأنه هجوم كلاسيكي من الحنين الشديد والخطاب المزعج، ولكن لاحظوا: كل بطل أو أسطورة عظيمة من الماضي كان لها وريثها الخيالي في السنوات التالية، على الأقل من حيث الخصائص.

    لقد شهدنا أمطارًا من "هذا الجديد" أو "ذاك الجديد". مقارنات مناسبة في بعض الأحيان، وأخرى أقل من ذلك بكثير. لكننا لم نسمع أبدًا عن "روبرتو كارلوس الجديد". لم يكن هناك أبدًا لاعب يقترب ولو قليلاً من روبرتو كارلوس. وهل يمكنني أن أقول ذلك؟ لن يكون هناك أبدًا.

    هذا لأنه لا يوجد من يضاهيه في تفرده. إنه لا يمكن تكراره. عندما نقول "يولد واحد كل 100 عام" فإن هذا حتى أقل من الواقع. يولد واحد مثله، وهذا كل شيء. ليس فقط من حيث الخصائص الفنية، ولكن أيضًا من الناحية الجسدية. 168 سم و 70 كيلوغرامًا في جسم يتمتع بقوة انفجارية تكاد تكون خارقة للطبيعة. عضلات مذهلة (تخيلوا أن عضلات فخذيه كانت تبلغ 66 و68 سنتيمتراً، شيء مثير للإعجاب) تدعم جسماً قادراً على الجري لمسافة 100 متر في أقل من 11 ثانية منذ صغره.

    موهبة منحته إياها الطبيعة الأم، وليس مجرد مسألة تدريبات، التي لم تكن في ذلك الوقت موجهة ومحددة كما هي اليوم، مع الهوس المتزايد باللياقة البدنية والرياضية للاعبين، الذين يتم دفعهم أحيانًا إلى أقصى حدودهم ليصبحوا آلات قادرة على خوض 70 مباراة في الموسم.

  Roberto Carlos Real Madrid Getty Images

    الظهير المثالي، دور في طريقه إلى الانقراض اليوم

    في كرة القدم التي لم تعد فيها الأدوار موجودة عملياً، حيث كل شيء متغير، وحيث يجب على الجميع أن يجيدوا كل شيء (وفي معظم الأحيان لا يجيدون أي شيء حقاً)، حوّل روبرتو كارلوس الظهير إلى شيء لم يعد موجوداً اليوم، في ظل انتشار واسع النطاق للاعبين الذين لا يتمتعون بهوية حقيقية.

    ونحن لا نتحدث فقط عن روبرتو كارلوس الذي يعرفه الجميع. صاحب الركلات المذهلة، والركض بالكرة، والقدم اليسرى القادرة على وضع الكرة في أي مكان، حتى على مسافة 50 مترًا.

    نحن نتحدث أيضًا عن النسخة الأقل بروزًا من روبرتو كارلوس، تلك التي لا تظهر على YouTube. روبرتو كارلوس ذو الذكاء التكتيكي غير العادي، وذو الحس بالموقع الذي يليق بالظهيرين الدفاعيين في الماضي. ذو التطبيق والقدرة التي تجعله لا يبدو برازيليًا.

    في ريال مدريد الجالاكتيكوس، كان ربما اللاعب الحقيقي الذي لا يمكن استبداله بسبب قدرته على التعامل مع المرحلتين في الملعب. كان يخيف حراس المرمى المنافسين بركضاته وتسديداته وركلاته الثابتة. كان يركض على الجانب ليرسل عرضية ثم يعود لإغلاق المساحات في الهجمات المرتدة. كان يحفز زملائه ويظهر شخصيته القيادية وكاريزمته. كان كالقطار الذي لا يعرف التوقف.

    "قوى كونية خارقة... في مساحة صغيرة"، كما قال شخص مشهور آخر.

  • لاعب كرة القدم الذي يتجاوز كونه رمزاً، الحاسم والمنتصر

    روبرتو كارلوس ليس مجرد أيقونة، إنه الأيقونة. ليس فقط على مستوى كرة القدم، ولكن أيضًا وعلى وجه الخصوص على مستوى الإعلانات وألعاب الفيديو. من كان محظوظًا في مراهقته بوضعه في الهجوم في أول ألعاب Pro Evolution Soccer للاستفادة من سرعته المذهلة وقوة تسديداته يعرف ما الذي نتحدث عنه.

    ولكن بعيدًا عن كل هذا، عن الركلات الحرة، عن مكانته الفريدة التي لا تضاهى، لا يُتحدث كثيرًا عن مسيرة روبرتو كارلوس كلاعب كرة قدم. مسيرة مذهلة. من حيث الأرقام والألقاب: 4 بطولات إسبانية، 3 بطولات دوري أبطال أوروبا، كأسان قاريتان، كأس عالم وكأسان أمريكيتان. سجل 69 هدفًا بقميص ريال مدريد، وهو المدافع الأكثر تهديفًا في تاريخ الفريق الأبيض بعد هيرو وسيرجيو راموس، ولكنه لم يسجل أي ركلات جزاء تقريبًا (سجل ركلتين فقط مع الجالاكتيكوس).

    أفضل مدافع في دوري أبطال أوروبا لمدة عامين متتاليين، وحتى الثاني في جائزة الكرة الذهبية خلف زميله وصديقه الحميم رونالدو في عام 2002. بعد أربع سنوات، أصبح اللاعب غير المولود في إسبانيا الذي خاض أكبر عدد من المباريات مع ريال مدريد، متجاوزًا ألفريدو دي ستيفانو. فائز بالفطرة وربما أحد أكثر البرازيليين ثباتًا واستمرارية على الإطلاق، حيث لعب على أعلى المستويات لمدة عشر مواسم على الأقل.

    باختصار، على الرغم من قصر قامته، كان أحد أعظم اللاعبين على الإطلاق. من حيث أدائه لدوره وخصائصه. لاعب كرة قدم أسطوري، يتجاوز كونه رمزًا لجيله. مثال يُحتذى به لمن يريدون بدء لعب كرة القدم، التي أصبحت أكثر توحيدًا وتقييدًا ببعض المفاهيم التي تهمش الموهبة الخالصة والسحر وإمكانية ظهور روبرتو كارلوس جديد. بل لا، هذا مستحيل.

