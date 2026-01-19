Hall of Fame Platini 16 9GOAL

قاعة المشاهير المجلد التاسع | ميشيل بلاتيني .. ملك يوفنتوس الذي وضع فرنسا على خريطة كرة القدم

مسيرة بلاتيني ومسيرته المهنية: لمدة ثلاث سنوات كان الأعظم على الإطلاق، في أوروبا وفي البطولة الأجمل والأصعب في العالم، الدوري الإيطالي في الثمانينيات.

لا شك أن ميشيل بلاتيني يعتبر أحد أعظم لاعبي كرة القدم في كل العصور. صانع ألعاب، صانع أهداف، هداف: كان بلاتيني لاعباً كاملاً، قادراً على ترك بصمة لا تمحى على كرة القدم العالمية بين أواخر السبعينيات ومنتصف الثمانينيات.

كان بلاتيني اللاعب رقم 10 المثالي، حيث جسد بنسبة 100٪ جوهر ما يمثله هذا الرقم على القميص. تتألف مسيرة بلاتيني من ثلاث مراحل: الصعود والانتصارات في فرنسا مع سانت إتيان، والهيمنة في إيطاليا وأوروبا مع يوفنتوس،والنجاحات مع منتخب فرنسا، كل ذلك مع ثلاث جوائز كرة القدم الذهبية المتتالية.

 كان بلاتيني لاعب وسط قادرًا على تسجيل أهداف أكثر من المهاجمين، أو إذا شئتم، مهاجمًا يتراجع إلى الخلف لتنظيم اللعب وتحديد توقيت اللعب كأكبر صانع ألعاب.

  • أصول إيطالية وطابع فرنسي

    أصول بلاتيني تعود إلى إيطاليا: عائلة والده تنحدر من بيمونتي، من أغراتي كونتوربيا، وهي بلدة تقع على بعد بضعة كيلومترات من بارينغو، مسقط رأس جامبييرو بونبيرتي، رئيسه في يوفنتوس؛ أما عائلة والدة بلاتيني فتنحدر من مقاطعة بيلونو، في فينيتو.

    تتناسب عزيمة وواقعية المقاطعة الإيطالية تمامًا مع البيئة التي ولد فيها بلاتيني، في جوف، في منطقة ميرت وموزيل في شمال شرق فرنسا.

     بالقرب من بلجيكا ولوكسمبورج، في تلك الأراضي الحدودية بين فرنسا وألمانيا التي كانت مسرحًا لأحداث تاريخية وحروب. هناك ولد الشاب ميشيل ونشأ وخطا خطواته الأولى في كرة القدم، أولاً في نادي جوف ثم في نادي نانسي، قبل أن ينتقل إلى كرة القدم على المستوى الأعلى، في نادي سان إتيان وخاصة في نادي يوفنتوس.

    في ذروة مسيرته، أضاف بلاتيني، البطل المطلق، إلى واقعية أصوله، فقاعات الشمبانيا لكرة قدم مكرسة للهجوم والبحث عن جمال الحركة الفنية، بالإضافة إلى الفعالية والرغبة في الفوز.

  • مسيرته في فرنسا

    لنتذكر إذن بإيجاز مسيرة بلاتيني الاستثنائية. ولد ميشيل في جوف في 21 يونيو 1955 لأبوين مهاجرين إيطاليين، ولعب الجزء الأول من مسيرته في نادي نانسي، حيث خاض 215 مباراة وسجل 127 هدفًا بين عامي 1972 و1979، وفاز ببطولة الدرجة الثانية وكأس فرنسا. من نانسي، انتقل بلاتيني إلى أقوى فريق فرنسي في ذلك الوقت: سانت إتيان. مع الفريق الأخضر، لعب بلاتيني 145 مباراة وسجل 82 هدفًا بين عامي 1978 و 1982، وحصل على لقب بطل فرنسا في عام 1981.

  • الانتصارات في إيطاليا وأوروبا

    جاني أنييلي، مالك يوفنتوس وفيات، وقع في حب بلاتيني من الناحية الكروية، وأراده بشدة في فريقه، الذي كان مهيمنًا في إيطاليا ولكنه لم يحقق أي انتصارات في أوروبا، باستثناء كأس الاتحاد الأوروبي التاريخية التي فاز بها يوفنتوس الإيطالي عام 1977. 

    المحامي أنييلي أهدي بلاتيني إلى جامبيرو بونبيرتي، الذي كان عليه أن يودع ليام برادي ويضع بلاتيني إلى جانب زيبي بونيك وستة أبطال كأس العالم الإيطاليين في إسبانيا 82: دينو زوف، كلاوديو جنتيلي، أنطونيو كابريني، جايتانو شيريا، ماركو تارديلي وباولو روسي. في تورينو، بعد فترة تجربة استمرت بضعة أشهر، دخل بلاتيني في الموضوع ولم يتوقف بعد ذلك، في ما سيصبح ملحمة حقيقية.

     في خمس سنوات مع يوفنتوس، فاز اللاعب رقم 10 ببطولتين دوري، وكأس إيطاليا، وكأس أبطال أوروبا، وكأس القارات، وكأس الكؤوس، وكأس السوبر الأوروبي.

     لعب 224 مباراة مع يوفنتوس، وسجل 104 هدفًا. تتناسب مهارة بلاتيني تمامًا مع واقعية جيوفاني تراباتوني، مدربه في يوفنتوس، وقدرة الفريق الإيطالي في يوفنتوس على الفوز. أصبح الفرنسي محور الفريق ورفعه إلى مستوى أعلى، حيث واصل الفوز في إيطاليا وبدأ يحصد النجاحات في أوروبا أيضًا، مما أدى إلى تكريس مكانة السيدة العجوز على المستوى الدولي.

    سجل بلاتيني الأهداف بكل الطرق: من ركلات حرة، وركلات جزاء، وبرأسه، وبرجليه اليمنى واليسرى، بقوة ودقة، وبمهارة وذكاء.

  • سنوات الملك

    على وجه الخصوص، كانت المواسم الثلاثة الأولى في يوفنتوس هي مواسم هيمنة بلاتيني على كرة القدم الإيطالية والأوروبية.

     في ما كان، في تلك الفترة، الدوري الأجمل والأصعب في العالم، فاز بلاتيني ثلاث مرات متتالية بلقب هداف الدوري الإيطالي. بلاتيني، الذي كان اللاعب رقم 10 الكلاسيكي (صانع ألعاب في خط الوسط مع ميل هجومي)، ساد في خط الوسط وفي منطقة المرمى، وسجل أكثر من أي لاعب آخر في بطولة شارك فيها لاعبون مثل دييجو أرماندو مارادونا وزيكو وكارل-هاينز رومينيجه.

     أداء بلاتيني وأهدافه سمحا لـ"الملك" بالفوز ثلاث مرات بجائزة الكرة الذهبية من مجلة فرانس فوتبول، وبذلك وضع بصمته على كرة القدم الدولية.

    بلغ ذروته في عام 1984: فاز بالدوري الإيطالي وكأس الكؤوس مع يوفنتوس، وحصل على لقب هداف الدوري الإيطالي والكرة الذهبية، وفاز ببطولة أمم أوروبا مع فرنسا، وحصل على لقب هداف البطولة برصيد (لا يزال لم يُحطم) 9 أهداف في مرحلة نهائية واحدة.

  • المنتخب الوطني

    بالتوازي مع مسيرته الرائعة مع الأندية، ساهم بلاتيني بشكل حاسم في تغيير مكانة المنتخب الفرنسي، الذي تحول من دور ثانوي إلى دور رئيسي بحصوله على المركز الثالث في كأس العالم 1982 و1986، وقبل كل شيء، بحصوله على لقب بطل أوروبا في 1984.

    كانت بطولة كأس أمم أوروبا 1984 بطولة بلاتيني، الذي قاد المنتخب الفرنسي إلى النجاح محققاً أرقاماً قياسية: خمس انتصارات في خمس مباريات، وكما ذكرنا، تسعة أهداف.

     في الدور الأول، بدأت فرنسا بفوزها على الدنمارك 1-0 بهدف من بلاتيني. ثم تغلبت فرنسا على بلجيكا 5-0 (ثنائية بلاتيني) ويوغوسلافيا 3-2 (ثلاثية بلاتيني في سانت إتيان). في نصف النهائي، واجهت فرنسا أصعب عقبة: دخلت فرنسا الوقت الإضافي مع البرتغال، وكانت متأخرة 2-1 قبل ست دقائق من نهاية المباراة. في الدقيقتين 114 و 119، سجل بلاتيني هدفين رائعين قادا فريق ميشيل هيدالجو إلى النهائي. في المباراة النهائية، فازت فرنسا على إسبانيا 2-0، وسجل بلاتيني الهدف الأول من ركلة حرة. كانت الأجواء احتفالية في ملعب باريس، حيث رفع القائد بلاتيني كأس أول نجاح دولي كبير لفرنسا.

  • من بين الأكبر

    بالمعنى المطلق، كان مارادونا أعظم من بلاتيني، ويتنافس على لقب أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ مع بيليه وليونيل ميسي. ولكن هناك ثلاث سنوات، بين 1982 و 1985، كان فيها ميشيل بلاتيني الأقوى والأكثر فعالية والأعظم، حيث تفوق على الجميع في أوروبا وفي الدوري الإيطالي، الذي كان في ذلك الوقت أهم دوري في العالم، و رسخ مكانته كأحد أعظم لاعبي كرة القدم في كل العصور.

  • الشخصية

    بالإضافة إلى عظمته في الملعب، يعتبر بلاتيني رمزًا أيضًا بفضل أسلوبه الساحر والمتهكم الذي يميزه عن الأحداث العادية في كرة القدم، بروح الدعابة والوقار الذي يتمتع به ملك حقيقي.

     عند استعراض أشهر عباراته، نرى جوهر شخصيته: "بدأت اللعب في أقوى فريق في لورين، ثم واصلت في أقوى فريق في فرنسا، وانتهيت في أقوى فريق في العالم"؛ "بلاتيني، هل تدخن في استراحة المباراة؟"، سأله أنييلي، فرد بلاتيني: "سيدي المحامي، المهم ألا يدخن بونيني، فهو الذي عليه أن يركض!"؛ "الحياة لعبة ويجب أن نلعبها مع العلم أننا قد نخسر. ولكن ما الفائدة من عدم لعبها؟". من بين الاقتباسات، هناك جملة لجياني أنييلي تمثل كرة القدم التي يمارسها بلاتيني: "اشترينا بلاتيني بثمن بخس، ثم أضاف (فوي جراس)، طبق فرنسي فاخر شهير".

  • المأساة والوداع

    هناك لحظتان مظلمتان في مسيرة بلاتيني. على الصعيد الرياضي، كانت الهزيمة الأكثر إيلامًا هي تلك التي تعرض لها أمام هامبورج في نهائي كأس الأبطال عام 1983: خسر يوفنتوس، الذي كان المرشح الأوفر حظًا قبل المباراة، بنتيجة 1-0، وقدم بلاتيني أداءً سيئًا للغاية. 

    من الناحية الإنسانية، كانت اللحظة الأكثر دراماتيكية هي ليلة هيسيل في عام 1985، عندما لقي 39 شخصًا حتفهم بشكل مأساوي قبل نهائي كأس الأبطال الذي فاز فيه يوفنتوس على ليفربول . بالنسبة لميشيل، كان ذلك نهاية كرة القدم التي كان يعيشها كلعبة ومتعة، قبل عامين من اعتزاله اللعب، في عام 1987، عن عمر يناهز 32 عامًا:"المهم هو أن تكون صادقًا مع نفسك دائمًا. لم أعد أستطيع الاستمرار على الملعب. لذلك تركت اللعب".

