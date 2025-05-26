استبعد ثنائي ريال مدريد واستدعى نجم برشلونة.. قائمة أنشيلوتي الرسمية الأولى مع منتخب البرازيل

القائمة الأولى لأنشيلوتي مع منتخب البرازيل...

أعلن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني الجديد لمنتخب البرازيل، القائمة الأولى للسامبا، والتي تشارك في فترة التوقف الدولي القادمة، خلال شهر يونيو، في تصفيات مونديال 2026.

وشهدت القائمة تواجد كاسيميرو، نجم مانشستر يونايتد، والذي سبق وأن عمل مع أنشيلوتي، من قبل في ريال مدريد، وغاب نيمار عن القائمة، بسبب التعافي من الإصابة، بحسب ما ذكر المدرب الإيطالي.

وأوضح أنشيلوتي، في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الإثنين، أنه استبعد رودريجو، لاعب ريال مدريد، من القائمة بسبب الإصابة، كذلك لم يضم إندريك، نجم الميرينجي الشاب.