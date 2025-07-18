قائمة الأرجنتين لكأس العالم 2026: من هم اللاعبون الذين سيشاركون في البطولة؟

كل ما تريد معرفته عن قائمة منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2026...

بعد التتويج ببطولة كأس العالم في عام 2022، سيدافع منتخب الأرجنتين عن لقبه في النسخة القادمة من البطولة والتي تقام الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في عام 2026.

وفاز التانجو على منتخب فرنسا في نهائي مثير في استاد لوسيل في قطر لترفع كأس العالم للمرة الثالثة، والأولى منذ فوز دييجو مارادونا في المكسيك عام 1986. وكاد المنتخب الفرنسي، أن يحقق اللقب للمرة الثانية على التوالي في مباراة سجل فيها كيليان مبابي هاتريك، لكن بطولة إميليانو مارتينيز في ركلات الترجيح حسمت الفوز للرجال ذوي القمصان الزرقاء والبيضاء في اللحظة التتويجية في مسيرة ليونيل ميسي الرائعة.

وقد تأهلت الأرجنتين بسهولة إلى كأس العالم 2026 بعد أن تصدرت تصفيات أمريكا الجنوبية، ونجح المنتخب الأرجنتيني في الفوز على غريمه التقليدي البرازيل، ذهابًا وإيابًا.

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قبل انطلاق كأس العالم في عام 2026، يلقي موقع جول نظرة على التشكيلة المحتملة التي قد تسافر إلى الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.