في نصف موسم فقط.. هويلاند مع نابولي يحطم سجله التهديفي مع مانشستر يونايتد

انتقل هويلاند إلى مانشستر يونايتد قادمًا من أتالانتا الإيطالي، في محاولة من النادي الإنجليزي القوي لتصحيح مشاكله في خط الهجوم. لكن اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا عانى من مشاكل في مستواه ووقت لعبه تحت قيادة إريك تين هاج وروبن أموريم في إنجلترا، ثم غادر إلى نابولي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد خلال الصيف الماضي

وقد بدأ المهاجم الدنماركي الموسم بشكل جيد في الدوري الإيطالي، حيث سجل هدفيه الخامس والسادس في الدوري هذا الموسم، في المباراة التي فاز فيها نابولي بسهولة على كريمونيسي يوم الأحد. وبذلك، سجل هويلاند عددًا من الأهداف في الدوري الإيطالي مع نابولي هذا الموسم أكثر مما سجله مع مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، محققًا هذا الإنجاز في 22 مباراة أقل.

ولم يسجل أي لاعب في الدوري الإيطالي أهدافًا أكثر من هويلاند، عدا الثنائي لاوتارو مارتينيز، وكريستيان بوليسيتش، حيث سجل الثنائي الذي يلعب في ميلانو ثمانية أهداف في الدوري الإيطالي هذا الموسم. ووجه اللاعب الدنماركي مؤخرًا انتقادات إلى ناديه الأصلي مانشستر يونايتد بعد فوز نابولي بكأس السوبر الإيطالي للمرة الثالثة في تاريخه.