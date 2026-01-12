الرجل الذي شرب الكحول حتى الفجر ليلة المباراة واحتفل بعدها بجنون رغم الخسارة .. أيفونة بايرن ميونخ وجد دومًا سببًا للاحتفال!

أحرز ماريو باسلر التقدّم المبكر لبايرن ميونخ بهدف مباشر من ركلة حرة، وبعد أن ظل الفريق متقدّمًا 1-0، تم استبداله في الدقيقة 89. أما الدراما التي حدثت في الوقت بدل الضائع، فقد شهدها من على مقاعد البدلاء كبطل دوري أبطال أوروبا… على الأقل من وجهة نظره الشخصية. وطبعًا، لم يكن مستعدًا أن تدمر هذه التفاصيل المتناهية في الدقائق الأخيرة فرحته بالاحتفال.

زميله في الفريق، ألكسندر زيجلر، وصف ما حدث بعد تلك الخسارة التاريخية بأنه "أجمل حفلة احتفلنا بها خلال فترة وجودي في بايرن ميونخ"، بل أفضل حتى من الاحتفال بعد الفوز باللقب عام 2001. وعندما سُئل عن سبب هذا التحوّل الكبير في الأجواء، أجاب: "ماريو باسلر يجد دائمًا طريقة لإشعال أي شيء".

وبالفعل، أكّد باسلر بنفسه: "كانت الحفلة مذهلة، أطلقنا العنان بالكامل. شربنا، ضحكنا، ورقصنا على الطاولات حتى كادت الأرضية تشتعل. وبالضبط، حتى مفارش الطاولات احترقت قليلًا، فقد رقصنا فوقها أيضًا. ولم نذهب للفراش إلا في ساعات الفجر الأولى".

أما بالنسبة له شخصيًا، فقد كانت الليلة بعد النهائي مشابهة لما قبلها. قال باسلر: "جلست حتى الساعة الثالثة والنصف في البار، بينما كان الجميع نائمًا". وكرر المدرب أوتمار هيتسفيلد والمدير أولي هونيس مناشداته له بالذهاب للنوم. فرد باسلر: "لا، لن أذهب للفراش، لا بد أن أشرب بعض البيرة". وعندما وصل إلى البيرة العاشرة، قالوا له: "حينها لن تستطيع اللعب غدًا". فأجاب باسلر: "حسنًا، إذاً لن نفوز غدًا". وفي النهاية، شارك في التشكيلة الأساسية وفاز ببطولته الشخصية لدوري الأبطال.

الكثير من الكحول، حفلات صاخبة، تصريحات جريئة، مواجهة للسلطات، مهارات كروية استثنائية… ولكن الفوز الكبير كان قريبًا جدًا لكنه فات على الفريق: هذا هو كل ما جسّده نهائي دوري أبطال أوروبا 1999، بكل ما يرمز له ماريو باسلر المتمرد.