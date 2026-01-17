Fiorentina HIC 2-1GOAL
هيثم محمد

الموت يطارده والهبوط ينتظره .. الظلام يعود لمطاردة فيورنتينا

الفيولا يعيش موسمًا كارثيًا والأوضاع يضاف إليها كابوسًا جديدًا

في 4 مارس 2018، توقفت عقارب الساعة للكرة الإيطالية عندما عُثر على قائد فيورنتينا دافيدي أستوري ميتًا في فندق إقامة الفريق صبيحة المباراة ضد أودينيزي، سيناريو كابوسي عاشه النادي الإيطالي ومحبيه برحيل لاعب قائد ومحبوب في إيطاليا كلها بظروف قاسية.

الآن شبح الموت يعود ليلقي بظلاله على النادي الإيطالي بعد أن أعلن الفيولا رحيل رئيسه روكو كوميسو فجر السبت 17 يناير 2025 عقب صراع مع المرض، ليكون أحدث المصائب التي تضربه في موسم حافل بالسلبيات والمصائب.

  • Fiorentina v Empoli - Serie AGetty Images Sport

    رحيل كوميسو في توقيت صعب

    يأتي رحيل رئيس النادي عقب صراع طويل مع المرض في الأسابيع الأخيرة ليضع إدارة النادي في وضعية حرجة، في ظل التراجع الكبير الذي يعيشه أحد كبار الكرة الإيطالية هذا الموسم.

    كوميسو الذي استحوذ على النادي في 2019 أعاد بناء الفريق من جديد، إذ استثمر فيه بشكل ذكي، وركز على البنية التحتية، فعمل على مشروع "فيولا بارك" من أجل تجديد دماء ملعبه "أرتيميو فرانكي" وتحويله لملعب عصري وتزويده بالمنشآت الرياضية التي تخدم جميع فرق النادي، ولا يزال العمل مستمرًا ومن يتابع مباريات الفريق سيلاحظ عدم اكتمال عملية تجديد "كورفا فيسولي" الخاصة بأولتراس النادي بعد.

    كوميسو استلم فريقًا يصارع الهبوط وحوله لعنصر دائم التواجد في أوروبا، ومعه لعب نهائيين بدوري المؤتمر ونافس دومًا على مقاعد التأهل القاري مع كبار إيطاليا كل موسم، ولكن سلسلة من القرارات الخاطئة الصيف الماضي بدأت برحيل رافائيلي بالادينو عن تدريب الفريق ثم سوق انتقالات غير ناجح وفشل تجربة ستيفانو بيولي.

    • إعلان
  • Tifosi Fiorentina Joe BaroneGetty

    وفاة ثانية في فيورنتينا على المستوى الإداري

    في 19 مارس 2024، الموت دخل بوابات فيورنتينا وأخذ جوي باروني، المدير العام للنادي والرجل الأبرز في فريق عمل كوميسو في فيورنتينا، عقب أزمة صحية.

    باروني الذي مثل كوميسو يحمل الجنسيتين الإيطالية والأمريكية كان المسؤول الأول عن مشروع "فيولا بارك"، أعاد للفيولا شبح ما حدث مع أستوري لأنه توفى مع بعثة الفريق في بيرجامو أثناء استعدادها لخوض مباراة ضد أتالانتا، ليواصل شهر مارس ارتباطه بالوفيات في الفيولا.

  • ACF Fiorentina v AC Milan - Serie AGetty Images Sport

    فيورنتينا وصراع الهبوط

    يحتل فيورنتينا الترتيب قبل الأخير في سلم الدوري الإيطالي لموسم 2025-2026 برصيد هزيل يبلغ 14 نقطة بالتساوي مع بيزا وبفارق نقطة عن المركز الأخير الذي يحتله فيرونا وقبع فيه الفيولا معظم الدور الأول.

    انتصاران فقط مقابل 10 هزائم و8 تعادلات هي حصيلة الفيولا حتى الآن في السيري آ، ورحيل ستيفانو بيولي الرجل الذي كان مدربًا أيضًا وقت وفاة أستوري، وقدوم باولو فانولي لم تساهم في تحسين الأوضاع، لدرجة أن الحديث مستمر بعد عن إقالة فانولي كذلك وتعيين مدير فني ثالث هذا الموسم.

    المعاناة ليست فقط محلية ولكن أوروبية، مشاركة الفريق في دوري المؤتمر الأوروبي الذي بلغ النهائي الخاص به في نسختين بآخر ثلاث سنوات والعام الماضي بلغ نصف النهائي، لم تكن موفقة حتى الآن، الفريق سيلعب ملحق ضد ياجليونيا من أجل ضمان تواجده في الأدوار الحاسمة، ليفقد وضعه كأحد أبرز الفرق بالبطولة في السنوات الماضية.

  • Edin DzekoGetty Images

    الفيولا للانتفاضة

    سوق انتقالات فيورنتينا الأخير وُجهت له أصابع الاتهام بشكل رئيسي في انهيار الفريق الحالي، بيولي اتهم الإدارة بعدم تلبية احتياجاته وطلباته رغم صرف 91 مليون يورو في ميركاتو صيف 2025.

    دفع الفريق مبالغ ضخمة ولكن في صفقات غير مفهومة مثل ضم روبرتو بيكولي من كالياري مقابل 25 مليونًا، مهاجم واعد ولكن حتى الآن لم يقدم ما يثبت استحقاق دفع هذا المبلغ الضخم الذي كان يمكن أن يستثمر في لاعبين أفضل.

    سيمون سوهم انضم من بارما مقابل 15 مليونًا ولم يظهر بشكل جيد، كذلك دفع الفريق 14 مليونًا ليوفنتوس في نيكولو فاجيولي، لاعب تطارده اتهامات المراهنات، ومبلغ مقارب لجنوى لتحويل إعارة ألبرت جودمونسون لشراء نهائي وهو الذي دخل في صراع قضائي أيضًا بسبب اتهامات بالاغتصاب في بلاده أيسلندا، ولكن حصل على حكم بالبراءة.

    حتى الصفقات المجانية مثل إدين دجيكو لم تنجح، واللاعب على وشك الرحيل في يناير بسبب عدم رضاه عن الأوضاع في فيورنتينا، بينما البعض من صفقات يناير التي أُبرمت لتصحيح الأوضاع أثارت الغضب أيضًا مثل ضم مانور سولومون مُعارًا من توتنهام، والسبب موقف اللاعب الإسرائيلي من الحرب في غزة وسابق التحاقه بجيش بلاده، الموقف الذي لا يعجب الكثيرون من جمهور النادي المؤيد لفلسطين ومعارض لسياسات إسرائيل.

    خطة الإنقاذ لتفادي فضيحة الهبوط بدأت قبل أسابيع بالعمل على تعيين المدير الرياضي السابق ليوفنتوس وتوتنهام فابيو باراتيتيشي، والذي أُعلن عن انضمامه رسميًا للفيولا قبل أيام، رجل بخبرات واسعة في الكرة الإيطالية ولكن عائد لتوه من عقوبة إيقاف دامت 30 شهرًا بسبب قضية تلاعب يوفنتوس إبان فترته بالنادي، والتي تم إدانته مع رئيس النادي أندريا أنييلي ونائبه بافل ندفيد وقتها.

الدوري الإيطالي
بولونيا crest
بولونيا
بولونيا
فيورنتينا crest
فيورنتينا
فيورنتينا
0