"اللاعبون تلقوا تهديدات من الجماهير"! .. فيورنتينا يتخذ إجراءات أمنية عاجلة

تأتي هذه الأزمة في موسم كارثي تاريخي لنادي فيورنتينا الإيطالي، الذي يحتل "المركز العشرين - الأخير" في مسابقة الدوري الإيطالي؛ حيث يظل الفريق الوحيد الذي لم يحقق أي فوز، في الجولات الـ14 الأولى من عمر المسابقة.
وكان هذا الانهيار مفاجئًا ودراميًا؛ خاصة بعد احتلال فيورنتينا "المركز السادس"، في الموسم الرياضي الماضي 2024-2025.
ونتيجة هذا الانهيار.. تم إقالة المدير الفني الإيطالي ستيفانو بيولي، من القيادة الفنية لفريق فيورنتينا الأول لكرة القدم، في أوائل نوفمبر الماضي؛ وذلك بعد أربع تعادلات وست هزائم.
لكن.. خليفة بيولي على رأس القيادة الفنية لفيورنتينا وهو باولو فانولي؛ عانى أيضًا وبشكلٍ ملحوظ، دون التمكن من إحداث أي تحول ملموس.
وامتدت الاضطرابات إلى ما وراء الملعب؛ حيث استقال المدير الرياضي دانييلي برادي، بعد فترة وجيزة من إقالة بيولي.
وترك رحيل برادي، فراغًا في الإدارة الرياضية بالنادي؛ وذلك في وقتٍ يحتاج فيه فيورنتينا بشدة، إلى الاستقرار.
وفشل اللاعبون الذين تم التعاقد معهم في الميركاتو الصيفي الماضي، مثل إدين دجيكو وروبرتو بيكولي، في إحداث التأثير المرجو؛ بينما انتقد فانولي عقلية فريقه، مدعيًا أنهم "لا يعملون من أجل بعضهم البعض".