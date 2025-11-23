بعد أن كان قريباً من إتمام صفقة جديدة حتى عام 2030، تجمدت المحادثات الآن وسط توتر متزايد بين الجناح البرازيلي والمدرب تشابي ألونسو، علمًا بأن العقد الحالي للاعب البالغ من العمر 25 عاما يمتد حتى عام 2027.
تجمدت مفاوضات التجديد.. فينيسيوس في طريقه للرحيل عن ريال مدريد!
توتر في غرفة ملابس ريال مدريد
يتصاعد التوتر بين فينيسيوس ومدرب مدريد الجديد ألونسو منذ شهر يوليو، عندما وضعه المدرب الإسباني على مقاعد البدلاء خلال نصف نهائي كأس العالم للأندية. ومنذ ذلك الحين، تآكل الانسجام (الكيمياء) بينهما. أكمل الجناح أربع مباريات فقط من أصل 12 مباراة خاضها مدريد في الدوري هذا الموسم كلاعب أساسي، حيث يتم استبداله بشكل متكرر في وقت مبكر، حتى عندما يكون في قمة مستواه، أو يتم إشراكه كبديل.
لكن نقطة الانهيار جاءت خلال الفوز 2-1 في الكلاسيكو على برشلونة الشهر الماضي، حيث قام فينيسيوس، بعد استبداله في الدقيقة 72، بالخروج غاضباً من الملعب وهو يصرخ "دائماً أنا!" قبل أن يختفي داخل النفق. والتقطت الكاميرات غضبه وهو على مقاعد البدلاء بعد ذلك. وقد تم التشكيك داخلياً في قرارات ألونسو، حيث يشعر بعض اللاعبين أن صرامته التكتيكية تكبت اللاعبين أصحاب المهارات الفردية.
- Getty Images
تعثر محادثات النادي واللاعب
أخذت محادثات تمديد عقد الدولي البرازيلي منعطفاً غير متوقع. المهاجم البالغ من العمر 25 عاماً، والذي يمتد عقده الحالي حتى 2027، كان قريباً من توقيع تمديد طويل الأمد حتى 2030 في وقت سابق من هذا العام. كانت المفاوضات قد وصلت إلى مرحلة متقدمة بعد كأس العالم للأندية، مع توافق الطرفين على شروط تبلغ قيمتها حوالي 18 مليون يورو سنوياً بالإضافة إلى المكافآت، وهو ارتفاع كبير عن راتبه الحالي البالغ 15 مليون يورو.
لكن وفقاً لبرنامج "إل بارتيدازو دي كوبي"، توقفت المحادثات بين الطرفين تماماً ولم يتم تحقيق أي تقدم. وأضاف التقرير أنه لم يتم تحديد موعد لإجراء محادثات مستقبلية، مما يجعل مستقبل فينيسيوس غير مؤكد في "سانتياجو برنابيو".
هل الانتقال إلى السعودية وارد؟
عقب موسم مذهل في 2023-24، شهد فوزه بجائزة لاعب العام من "فيفبرو" (النقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين)، تلقى فينيسيوس جونيور عرضاً ضخماً من مسؤولي الدوري السعودي للمحترفين، حيث أُشير إلى أنه قد يُمنح عقداً بقيمة مليار يورو. لم يتم إبرام أي صفقة في ذلك الوقت، لكن الشائعات لا تزال قائمة.
في الشهر الماضي، ادعت شبكة سكاي سبورتس أن مدريد قد يكون منفتحاً على بيع الجناح في الصيف المقبل إذا تمت تلبية مطالبهم الضخمة من قبل أي نادٍ. وجاء في التقرير: "فينيسيوس جونيور لم يعد غير قابل للانتقال في ريال مدريد! تفيد التقارير أن النادي يدرس بجدية البيع إلى المملكة العربية السعودية الصيف المقبل. المبلغ المتوقع؟ لا يقل عن 250 مليون يورو للنجم البرازيلي. سيناريو كان يبدو مستحيلاً قبل بضعة أشهر فقط".
- Getty Images
كروس ينتقد زميله السابق فينيسيوس جونيور
وجه زميل فينيسيوس السابق في مدريد وأيقونة ألمانيا، توني كروس، انتقاداً للبرازيلي بسبب تصرفاته داخل الملعب، حيث صرح لصحيفة آس (AS) الإسبانية: "في ذلك الوقت، أخبرته مرات عديدة أنه قد اكتفى (تجاوز الحد)، لأنك تشعر بأنه بسبب سلوكه، ينتهي الأمر بالفريق إلى المعاناة. من المفهوم أنه قد يزعج الخصم، أو الحكم، أو الجمهور".
وأتم: "كفريق، يتولد لديك انطباع بأن كل شيء يعمل ضد المجموعة بسبب ما يحدث حوله. لقد حاولت مرات عديدة تهدئته داخل الملعب، خاصة حتى لا يفقد أعصابه، لأن ذلك كان يحدث أحياناً. كنت أقول له دائماً: 'أنت جيد جداً لدرجة أنك لا تحتاج لكل هذا'".