تجمدت مفاوضات التجديد.. فينيسيوس في طريقه للرحيل عن ريال مدريد!

يتصاعد التوتر بين فينيسيوس ومدرب مدريد الجديد ألونسو منذ شهر يوليو، عندما وضعه المدرب الإسباني على مقاعد البدلاء خلال نصف نهائي كأس العالم للأندية. ومنذ ذلك الحين، تآكل الانسجام (الكيمياء) بينهما. أكمل الجناح أربع مباريات فقط من أصل 12 مباراة خاضها مدريد في الدوري هذا الموسم كلاعب أساسي، حيث يتم استبداله بشكل متكرر في وقت مبكر، حتى عندما يكون في قمة مستواه، أو يتم إشراكه كبديل.

لكن نقطة الانهيار جاءت خلال الفوز 2-1 في الكلاسيكو على برشلونة الشهر الماضي، حيث قام فينيسيوس، بعد استبداله في الدقيقة 72، بالخروج غاضباً من الملعب وهو يصرخ "دائماً أنا!" قبل أن يختفي داخل النفق. والتقطت الكاميرات غضبه وهو على مقاعد البدلاء بعد ذلك. وقد تم التشكيك داخلياً في قرارات ألونسو، حيث يشعر بعض اللاعبين أن صرامته التكتيكية تكبت اللاعبين أصحاب المهارات الفردية.