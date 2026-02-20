getty
فينيسيوس جونيور "مستاء" من رد جوزيه مورينيو على اتهامه بالإساءة العنصرية ضد جيانلوكا بريستياني لاعب بنفيكا
توقف مباراة دوري أبطال أوروبا في لشبونة لمدة 10 دقائق
توقفت مباراة التصفيات في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في لشبونة في بداية الشوط الثاني. افتتح نجم ريال مدريد فينيسيوس التسجيل بتسديدة في الزاوية العليا.
أثار غضب جماهير الفريق المضيف عندما احتفل بجانب علم الركنية، مما أدى إلى حصوله على بطاقة صفراء وإثارة غضب لاعبي بنفيكا. تبادل اللاعبون كلمات غاضبة قبل أن يعود فينيسيوس إلى نصف ملعبه.
قبل استئناف المباراة، قال بريستياني - الذي كان قميصه مرفوعًا فوق فمه - شيئًا لفينيسيوس. اندفع اللاعب الجنوب أمريكي نحو حكم المباراة وادعى أنه تعرض لتعليقات عنصرية. تم اتباع بروتوكولات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) على مدار 10 دقائق من التأخير.
ما قاله فينيسيوس وبرستياني في تصريحاتهما بعد المباراة
أعرب بنفيكا عن دعمه لبرستياني بعد ذلك، حيث قال الجناح الأرجنتيني في تصريح بعد المباراة: "أريد أن أوضح أنني لم أوجه في أي وقت من الأوقات إهانات عنصرية إلى فيني جونيور، الذي أسف لفهمه الخاطئ لما اعتقد أنه سمعه. لم أكن عنصريًا مع أي شخص وأنا آسف للتهديدات التي تلقيتها من لاعبي ريال مدريد".
وقال فينيسيوس في بيان خاص به - بعد أن حظي بدعم زميله في النادي كيليان مبابي على أرض الملعب - "العنصريون هم، قبل كل شيء، جبناء. إنهم بحاجة إلى وضع قمصانهم في أفواههم لإظهار مدى ضعفهم. لكنهم يتمتعون بحماية الآخرين الذين، من الناحية النظرية، عليهم واجب معاقبتهم. لا شيء مما حدث اليوم جديد في حياتي أو في حياة فريقي. تلقيت بطاقة صفراء بسبب احتفالي بهدف. ما زلت لا أفهم السبب. من ناحية أخرى، كان مجرد بروتوكول سيئ التنفيذ لم يخدم أي غرض".
مورينيو ينتقد بسبب رأيه في ما حدث
تحدث مورينيو مع فينيسيوس وقت وقوع الحادث، قبل أن يتلقى هو نفسه بطاقة حمراء، وقال للصحفيين بعد ذلك: "آسف لماذا؟ لقد تحدثت مع كلاهما. فينيسيوس يقول شيئًا، وبريستياني يقول شيئًا آخر. لا أريد أن أكون "أحمر"... ولا أريد أن أقول إنني أؤيد بريستياني بنسبة 100٪؛ لكن لا يمكنني أن أكون "أبيض" وأقول إن ما قاله لي فينيسيوس هو الحقيقة. لا أستطيع، لا أعرف؛ فقط أن المباراة كانت رائعة حتى الهدف.
"لقد قلت ذلك بالفعل في المقابلة السريعة، وحاولت أن أكون أكثر توازناً من [ألفارو] أربيلوا ومبابي. لا أريد أن أقول إن فينيسيوس كاذب وأن ابني طفل رائع. لقد سلكوا طريقاً مختلفاً. يحدث هذا في العديد من الملاعب، ودائماً ما يكون الأمر نفسه... هناك شيء ما لا يعمل. سجل فينيسيوس هدفاً رائعاً. لماذا لم يحتفل مثل أوزيبيو أو بيليه أو [ألفريدو] دي ستيفانو؟ لماذا لم يفعل ذلك؟ انتهت المباراة بتلك اللعبة".
قال فينيسيوس إنه غضب من رد مورينيو
تزعم صحيفة El Chiringuito الإسبانية أن فينيسيوس غاضب من تعليقات مورينيو. فهو لا يستطيع أن يفهم كيف يمكن اعتبار احتفاله بالهدف "استفزازياً" ويجد أن ضيق أفق مدرب ذي خبرة واسعة أمر "مثير للاشمئزاز".
وقد فتحت الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) تحقيقًا في ما حدث، بالتعاون مع الحكومة البرتغالية، ومن المتوقع صدور الحكم قريبًا، مما قد يؤدي إلى فرض عقوبات.
سيكون مورينيو قد قضى بالفعل فترة الحظر عن التواجد على خط التماس عندما يتوجه بنفيكا إلى سانتياغو برنابيو لمباراته مع ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل. ومن المرجح أن يتم استجوابه مرة أخرى حول حادثة بريستياني قبل وبعد تلك المباراة.
كان هدف فينيسيوس المذهل في استاد دا لوز هو الهدف الوحيد في المباراة خلال مباراة الذهاب التي شهدت منافسة حامية، مما يعني أن ريال مدريد يحتفظ بتقدمه بفارق ضئيل في محاولته لتأمين تأهله إلى دور الـ16 من المسابقة الأوروبية النخبوية.
