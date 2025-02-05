وبخه مودريتش ولم يحتفل بالفوز على ليجانيس .. مشكلة جديدة لفينيسيوس جونيور داخل ريال مدريد!

النجم البرازيلي يواصل إثارة الجدل داخل ريال مدريد!

شهدت الدقائق الأخيرة من مباراة ريال مدريد أمام ليجانيس لحظات من التوتر الشديد داخل صفوف الفريق الملكي، حيث تفجّر خلاف علني بين فينيسيوس جونيور ولوكا مودريتش في وقت حساس من المواجهة.

فعندما كان الفريق المدريدي يعاني والنتيجة تشير للتعادل (2-2)، لم يكن هناك مجال لأي أخطاء أو تهاون، وهو ما دفع مودريتش لتوجيه انتقاد حاد لزميله البرازيلي، ما أثار مواجهة بين النجمين أمام أعين الجماهير في الملعب.

وفاز ريال مدريد بشق الأنفس على ليجانيس بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء.