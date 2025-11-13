"لقد أخطأ وعليه التعلم" .. أنشيلوتي ينتقد تصرفات فينيسيوس مع تشابي ألونسو ويعلق على موقف نيمار من البرازيل

وقال أنشيلوتي في مقابلة مع صحيفة آس الإسبانية: "لقد أخطأ في ذلك اليوم، ويجب أن يفهم الدور الذي أصبح يشغله الآن في ريال مدريد، كأحد أهم اللاعبين في غرفة الملابس، لقد أخطأ واعتذر، وعليه أن يتعلم من هذه الأخطاء، من حق المدرب أن يجري التغييرات التي يراها مناسبة لتحسين أداء الفريق".

وعندما سُئل عن سبب عدم تقديم فينيسيوس نفس المستوى مع المنتخب البرازيلي كما يفعل مع ريال مدريد، أجاب أنشيلوتي: "صحيح، مع المنتخب لم يتمكن من الوصول إلى مستواه المعتاد مع ريال مدريد، لكن في المباريات الأخيرة تحسن كثيرًا وقدم أداءً جيدًا مع السيليساو، سجل أهدافًا وصنع أخرى، لا يمكن لأحد أن يشكك في جودته، فينيسيوس لاعب من الطراز الرفيع".

كما تحدث عن الكرة الذهبية لعام 2024 التي خسرها فينيسيوس لصالح رودري هيرنانديز قائلًا: "ربما أثّر ذلك عليه قليلًا، لكنه الآن قريب من أفضل مستوياته، يقدم أداءً رائعًا ويصنع الفارق، فينيسيوس يمتلك شخصية قوية، لا يتوقف كثيرًا عند أخطائه أو الانتقادات الموجهة له، بل ينظر دائمًا إلى الأمام بسرعة، أنا واثق من أنه سيصل إلى كأس العالم وهو في أفضل حالاته".