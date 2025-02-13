"ممثلو اللاعب أصروا على الاجتماع بسعد اللذيذ!" .. مفاجأة كبرى تكشف رغبة فينيسيوس جونيور في الانتقال إلى السعودية

كواليس جديدة في صفقة فينيسيوس "المحتملة"..

فينيسيوس جونيور.. الاسم "الحلم" بالنسبة للسعوديين؛ فهذا النجم البرازيلي الذي يعتبر ضمن الأفضل في العالم حاليًا، على رأس قائمة الأسماء المطلوبة للعب في دوري روشن للمحترفين.

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ويرتبط فينيسيوس البالغ من العمر 24 سنة، بعقد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، حتى 30 يونيو من عام 2027؛ وبشرط جزائي يقدر قيمته بـ"مليار يورو".

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وحتى الآن.. لم يتوصل النجم البرازيلي إلى اتفاق مع إدارة ريال مدريد، من أجل تجديد عقده مع الفريق الأول؛ وسط أنباء عن طلبه زيادة راتبه بشكل كبير، بالتزامن مع العرض السعودي الضخم.

وقيل إن السعودية قدّمت إلى فينيسيوس جونيور، راتبًا إجماليًا يُقدر بـ"مليار يورو" في 5 سنوات؛ من أجل الحصول على توقيعه بشكل رسمي في الصيف القادم.