الجانب الخفي من حياة فينيسيوس .. صامد أمام إغراءات الطعام وخماسي ريال مدريد يحد من تصرفاته المتهورة!

من هي حاشية النجم البرازيلي في مدريد؟

قدم النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، صورة مثالية للاعب المحترف خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

فينيسيوس استقبل من جماهير السيتي في ملعب الاتحاد، بلافتة مستفزة لخسارته الكرة الذهبية أمام لاعبهم رودري، وصافرات استهجان في كل مرة يلمس بها الكرة، ورغم ذلك خرج من المباراة بأفضل أداء فردي.

وفاز "فيني" بجائزة رجل المباراة، بعدما قاد ريال مدريد للفوز على مضيفه مانشستر سيتي (2-3) بسيناريو قاتل في الدقيقة الأخيرة من المباراة التي جمعتهما الثلاثاء الماضي، في ذهاب ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.