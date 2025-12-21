أثار فينيسيوس جونيور الجدل مجددًا بسبب تغيير جديد، لكن هذه المرة لم يكن أمام أنظار جماهير "سانتياجو برنابيو" كما حدث يوم الكلاسيكو، بل أمام أعين 57 مليون متابع له على إنستجرام.
بعد دقائق بسيطة من المباراة .. فينيسيوس جونيور يُثير الجدل مجددًا عقب استبداله أمام إشبيلية بتصرف جديد!
- Getty Images
ماذا فعل فينيسيوس؟
بعد صافرات الاستهجان التي سمعها عند استبداله، أقدم اللاعب البرازيلي على تغيير صورته الشخصية في إنستجرام بعد وقت قصير من إطلاق الحكم صافرة نهاية مباراة ريال مدريد وإشبيلية.
وفي لحظة انفعال، وبعد نحو 10 دقائق فقط من نهاية اللقاء، ومن داخل غرفة الملابس، حذف فينيسيوس الصورة التي كان يظهر فيها وهو يحمل قميص ريال مدريد، واستبدلها بصورة له وهو يخوض مباراة بقميص المنتخب البرازيلي.
- Getty Images Sport
ما قام به فينيسيوس كان سريعًا للغاية!
وغادر صاحب القميص رقم 7 أرض الملعب في الدقيقة 83 وسط صافرات استهجان وبعض التصفيق من جماهير ريال مدريد، ما كشف عن انقسام واضح في آراء المشجعين.
ولم يتأخر البرازيلي في الرد على ذلك بهذا التصرف المثير للجدل، الذي لم يزد إلا من توتر علاقته مع جماهير البرنابيو.
كما نشر صورتين من مواجهة إشبيلية وأرفقهما بثلاث نقاط تعليقًا.
واللافت أن سرعة فينيسيوس في إجراء هذا التغيير كانت كبيرة لدرجة أنه عند نشره الصورتين في "الستوري"، كانت صورته الشخصية القديمة لا تزال ظاهرة في حسابه.
علاقة متوترة مع الجمهور وتشابي
لا ينهي فينيسيوس عام 2025 بأفضل صورة ممكنة، إذ لا يعيش حالة انسجام مع جماهير ريال مدريد ولا مع مدربه.
صافرات الاستهجان التي طالته كانت واضحة وتعكس سلوكه هذا الموسم، كما أن إيماءاته تجاه تشابي ألونسو يوم الكلاسيكو شكّلت نقطة تحوّل سلبية، إلى جانب مواقف أخرى لم ترُق لجماهير البرنابيو.
ضحكات اللاعب على مقاعد البدلاء أثناء تسجيل تالافيرا الهدف الثالث (3-2) لم تلقَ قبولًا لدى الجماهير، التي باتت لا تتسامح مع أي تصرف من فينيسيوس، خصوصًا في ظل عدم تقديمه الإضافة المرجوة داخل الملعب. كما أن سلسلة 14 مباراة متتالية دون فوز لا تساعده على تحسين علاقته مع جماهير ريال مدريد.
ويبقى حذف صورته بقميص ريال مدريد من حساباته على مواقع التواصل حلقة جديدة في هذه "الحرب الباردة" بين فينيسيوس وجماهير النادي، في وقت لا يزال فيه اللاعب البرازيلي دون تجديد عقده.
ريال مدريد يفوز على إشبيلية
حسم ريال مدريد مواجهته أمام إشبيلية لصالحه، بعدما خرج منتصرًا بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي احتضنه ملعب سانتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإسباني.
وافتتح جود بيلينجهام التسجيل لصالح الفريق الملكي في الدقيقة 38، قبل أن يؤكد الفرنسي كيليان مبابي التفوق المدريدي بإضافة الهدف الثاني من علامة الجزاء عند الدقيقة 86.
وبهذا الفوز، واصل ريال مدريد ضغطه على الصدارة، رافعًا رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثاني، على بُعد نقطة واحدة فقط من برشلونة المتصدر، الذي يخوض مواجهته في الجولة ذاتها أمام فياريال.
على الجانب الآخر، توقف رصيد إشبيلية عند 20 نقطة ليبقى في المركز التاسع بجدول الترتيب.