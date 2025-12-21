بعد دقائق بسيطة من المباراة .. فينيسيوس جونيور يُثير الجدل مجددًا عقب استبداله أمام إشبيلية بتصرف جديد!

وغادر صاحب القميص رقم 7 أرض الملعب في الدقيقة 83 وسط صافرات استهجان وبعض التصفيق من جماهير ريال مدريد، ما كشف عن انقسام واضح في آراء المشجعين.

ولم يتأخر البرازيلي في الرد على ذلك بهذا التصرف المثير للجدل، الذي لم يزد إلا من توتر علاقته مع جماهير البرنابيو.

كما نشر صورتين من مواجهة إشبيلية وأرفقهما بثلاث نقاط تعليقًا.

واللافت أن سرعة فينيسيوس في إجراء هذا التغيير كانت كبيرة لدرجة أنه عند نشره الصورتين في "الستوري"، كانت صورته الشخصية القديمة لا تزال ظاهرة في حسابه.