كواليس وأسرار جوائز "ذا بيست" 2024 .. رونالدو يمتنع وميسي يميل لبرشلونة وكين يتخلى عن بيلينجهام

أهم الظواهر من تصويت قادة المنتخبات

نجح النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، في الحصول على جائزة "ذا بيست" كأفضل لاعب في العالم لعام 2024 من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وكان الاتحاد قد أجرى حفله السنوي في العاصمة القطرية الدوحة، بحضور رئيسه جياني إنفانتينو وسط مجموعة من الشخصيات الأخرى، مع غياب النجوم المرشحين عن الحفل بسبب ضيق الوقت وارتباطهم بالمسابقات المختلفة، حيث اكتفى الفائزين بالظهور في رسائل عبر مقاطع فيديو مُسجلة، باستثناء فينيسيوس جونيور لتواجده مع ريال في قطر للمشاركة في نهائي كأس إنتركونتيننتال، وكذلك مدربه كارلو أنشيلوتي.

ومن جانبه نشر "فيفا" عبر موقعه الرسمي بعض الكواليس والتفاصيل الخاصة بعملية التصويت، والتي شهدت الاستعانة بقادة المنتخبات الوطنية ومدربيها والصحفيين، ونستعرض معًا أبرز الظواهر والأسرار من اختيار المرشحين ..