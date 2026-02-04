الرئيس التنفيذي للهلال : لم نتفاوض مع فينيسيوس جونيور حتى الآن وسنتحرك لضمه في هذه الحالة!

أكد ستيف كالزادا، الرئيس التنفيذي لنادي الهلال السعودي، أن هناك حالة من الترقب بخصوص مستقبل الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد.

دوري روشن يواصل طفرته بجلب صفوة لاعبي العالم في السنوات الأخيرة، ولا تزال المحاولات مستمرة نحو تطوير المسابقة بشكل أكبر، باستهداف المزيد من النجوم.

فينيسيوس جونيور يأتي على رأس القائمة المرشحة للانتقال إلى السعودية الصيف القادم، خاصة وأن مستقبله مع ريال ليس واضحًا، وسط محادثات تجديد معقدة ومتعثرة.