Goal.com
مباشر
Vinicius Junior Real Madrid 2025Getty Images
علي سمير

الرئيس التنفيذي للهلال : لم نتفاوض مع فينيسيوس جونيور حتى الآن وسنتحرك لضمه في هذه الحالة!

مفاوضات التجديد للنجم البرازيلي لا تسير على ما يُرام

أكد ستيف كالزادا، الرئيس التنفيذي لنادي الهلال السعودي، أن هناك حالة من الترقب بخصوص مستقبل الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد.

دوري روشن يواصل طفرته بجلب صفوة لاعبي العالم في السنوات الأخيرة، ولا تزال المحاولات مستمرة نحو تطوير المسابقة بشكل أكبر، باستهداف المزيد من النجوم.

فينيسيوس جونيور يأتي على رأس القائمة المرشحة للانتقال إلى السعودية الصيف القادم، خاصة وأن مستقبله مع ريال ليس واضحًا، وسط محادثات تجديد معقدة ومتعثرة.

  • Vinicius Junior Real MadridGetty Images

    ما هو موقف فينيسيوس؟

    صاحب الـ25 سنة مرتبط بعقد مع ريال حتى يونيو 2027، ودخل في مفاوضات مكثفة مع إدارة النادي بقيادة الرئيس فلورنتينو بيريز للاتفاق على صيغة جديدة تبقيه في النادي بشكل أطول.

    الأمور لا تسير على ما يُرام بين الطرفين، لعدم تلبية ريال لمطالب اللاعب، ورغبة فينيسيوس في الانتظار بعض الوقت قبل حسم مصيره بشكل نهائي، مع اعتبار البقاء في الميرينجي كأولوية له.

    ووسط كل ذلك، يأتي دوري روشن كوجهة محتملة لفينيسيوس، وهو الأمر الذي تحدث عنه كالزادا في تصريحات عبر شبكة "كادينا سير" الإسبانية.

    • إعلان
  • FBL-CWC-2025-DRAW-ARRIVALSAFP

    ماذا قال كالزادا عن فينيسيوس؟

    الرئيس التنفيذي للهلال، كشف عن استمرار خطط المسؤولين في دوري روشن باستهداف الجناح البرازيلي، حيث سبق أن ظهر اسمه ضمن العناصر المرشحة للانضمام إلى المسابقة العام الماضي من بوابة الهلال.

    ومن جانبه قال كالزادا:"بالنسبة لنا، لا توجد محادثات، ولكن لو أصبح اللاعب متاحًا سنحاول التعاقد معه".

    وتأتي هذه الكلمات لتشعل الجدل مرة أخرى حول خطوة فينيسيوس القادمة، ففي الوقت الذي يعتبره ريال مدريد كلاعب "لا يمس" وغير قابل للانتقال في الفترة الحالية، يحاول البرازيلي الإبقاء على جميع خياراته مفتوحة.

  • موسم متخبط لفينيسيوس مع ريال مدريد

    اللاعب عاش فترات من التخبط خلال الموسم الجاري 2025/2026، ودخل في عدة خلافات مع المدرب السابق تشابي ألونسو قبل رحيله وقدوم ألفارو أربيلوا بدلًا منه.

    ونجح فينيسيوس في تسجيل 8 أهداف مع ريال في كل البطولات حتى الآن، كما لعب 11 تمريرة حاسمة في 33 مباراة بقميص الميرينجي.

  • Al Hilal v Al Ahli: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.

    وحقق الهلال 14 انتصارًا مع 5 تعادلات، في 19 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 6 انتصارات متتالية في الجولات الست الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

    أرقام سيموني إنزاجي مع نادي الهلال - حتى الآن -:

    * مباريات: 33.

    * فوز: 25.

    * تعادل: 7.

    * خسارة: 1.

    * أهداف مسجلة: 76.

    * أهداف مستقبلة: 30. 

دوري روشن السعودي
الأخدود crest
الأخدود
الأخدود
الهلال crest
الهلال
الهلال
الدوري الإسباني
فالنسيا crest
فالنسيا
فالنسيا
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد
0