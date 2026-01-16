"إنه مثل دي بروينه وكروس" .. كومباني يضع هاري كين في مقارنة غير متوقعة بسبب دوره مع بايرن ميونخ

قام المهاجم البالغ من العمر 32 عامًا بصناعة أربعة أهداف لزملائه في الفريق هذا الموسم، بينما سجل هو نفسه 31 هدفًا في جميع المسابقات، مستمرًا تحقيقه لأرقام مبهرة تعكس مدى إنتاجيته.

لطالما افتخر كين بكونه لاعبًا جماعيًا، حيث يسعد المهاجم السابق لتوتنهام بالتراجع إلى الخلف وإشراك زملائه في اللعب. ولا يزال يقضي وقتًا كافيًا في منطقة الجزاء، مما يسمح له بالحفاظ على معدل تهديف مذهل.

إنه شخصية بارزة في النادي والمنتخب، حيث يعتمد عليه بايرن ميوني وإنجلترا كمصدر للإلهام. نادرًا ما يخيب كين الآمال، حيث سجل 78 هدفًا في 112 مباراة مع المنتخب الإنجليزي. وفي الفريق الألماني، آحرز 116 هدفًا في 123 مناسبة.