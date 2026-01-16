"إنه مثل دي بروينه وكروس" .. كومباني يضع هاري كين في مقارنة غير متوقعة بسبب دوره مع بايرن ميونخ

أصبح كين، خلال موسم 2025-26، أسرع لاعب يسجل 100 هدف في الدوري الألماني. وقد حقق هذا الإنجاز في 78 مباراة فقط، بينما يحتل جناح بايرن ميونخ السابق أريين روبن المركز الثاني في هذه القائمة بعد أن احتاج إلى 119 مباراة لتحقيق نفس الرقم.
تم رفع لعنة كين الشهيرة على الألقاب في 2024-25 عندما فاز باللقب في ألمانيا، وهو الآن يتطلع إلى تحقيق المزيد من الألقاب الكبرى في الداخل والخارج - بعد أن تذوق أيضًا نجاح كأس السوبر. كومباني مصمم على المساعدة في تحقيق هذا الهدف.
وقد قال عن إعادة كتابة سجلات الأرقام القياسية: "لقد فاز بلقبين هذا العام لأول مرة في مسيرته. لذا أعتقد أن لديه الكثير من الأرقام القياسية الفردية. سيستمر في تحقيق الكثير من الأرقام القياسية الفردية لأنه لاعب مميز. لكن أعتقد أن الأهم بالنسبة له الآن هو الاستمرار في الفوز بالألقاب. نحن نضع أنفسنا في مراكز جيدة وهذا أمر مهم، وهو يلعب دورًا كبيرًا في ذلك بالطبع".
قال كين عن إنجازه الأخير: "أنا فخور للغاية، بالطبع. أعتقد أن هذا يعود بالكامل إلى الالتزام الذي أضعه كل يوم والعمل الذي أقوم به، وكذلك إلى زملائي في الفريق، وإلى الجهاز الفني الذي يواصل تحسين مستواي، أنا لا أركز كثيرًا على هذه الأشياء، ولكن عندما تحدث، أتطلع فقط إلى تحقيق الإنجاز التالي. لنرى مدى السرعة التي يمكننا بها تحقيق رقم مائة مرة أخرى".