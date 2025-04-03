Manchester City FC v Liverpool FC - Premier LeagueGetty Images Sport
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"لا يمكننا البقاء في القمة إلى الأبد" .. فيل فودين يعترف بمعاناته الشخصية مع مانشستر سيتي

فيل فودينمانشستر سيتيالدوري الإنجليزي الممتاز

اعترف نجم مانشستر سيتي فيل فودين بأن فريق بيب جوارديولا "لا يمكنه البقاء في القمة للأبد" مع معاناة السيتي في الأداء.

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الموضوع يُستكمل بالأسفل
  • فودين يعترف بصراحة بينما يعاني مان سيتي
  • يعترف بأن مان سيتي "لا يمكنه البقاء في القمة إلى الأبد"
  • يكشف أن معاناته الشخصية كانت درساً كبيراً
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