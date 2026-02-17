فيل فودن يواجه خطر فقدان مكانه في تشكيلة إنجلترا لكأس العالم، حيث عاد لاعب وسط مانشستر سيتي إلى نقطة البداية بعد انتعاش قصير

لم يتم تسمية فودن في قائمة مقاعد البدلاء لمانشستر سيتي إلا في ثلاث مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز. في المباراة الثانية من تلك المباريات، شارك لمدة دقيقتين فقط عندما كان مانشستر سيتي يطارد الفوز على توتنهام. وفي المباراة المثيرة التي انتهت بفوز مانشستر سيتي على ليفربول، لم يشارك فودن في المباراة على الإطلاق.
تلاشت المخاوف من تراجع فودن إلى حد ما عندما سجل أول هدف له في 14 مباراة ضد فولهام، لكنها عادت من جديد عندما خيب الآمال في فوز مانشستر سيتي الصعب على سالفورد سيتي من الدرجة الثانية في مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت.
كان من المفترض أن تكون هذه فرصة مثالية لفودن لإثبات أنه عاد بالفعل إلى طريق التعافي، ولكن يبدو أن أداءه ضد فولهام كان استثناءً يؤكد القاعدة بأنه عالق في مأزق آخر.