فيل باركنسون يشيد بـ"المرونة المذهلة" لفريق ريكسهام، مع اقتراب فريق "الريد دراغونز" من خطوة أخرى نحو تصفيات بطولة الدوري

أشاد فيل باركنسون، مدرب فريق ريكسهام، بمرونة فريقه بعد أن حقق فريق "الريد دراغونز" خطوة أخرى نحو التصفيات المؤهلة لدوري الدرجة الأولى بفوزه 1-0 على تشارلتون. وحصد الفريق الويلزي النقاط الثلاث من ملعب "ذا فالي" ليحافظ على المركز السادس ويبقي حلم الصعود إلى الدوري الممتاز قيد الانتظار.

  • راثبون يحقق الفوز لفريق ريكسهام

    استمرت سلسلة نتائج وريكسهام القوية ونجاحه خارج أرضه في لندن يوم السبت بفضل هدف أوليفر راثبون. سدد لاعب الوسط، الذي مدد مؤخرًا عقده مع نادي ريسكورس جراوند، كرة منخفضة عبر حشد من اللاعبين إلى الزاوية اليمنى السفلية من المرمى ليضع فريق ريد دراغونز على طريق الفوز.

    كان على الزوار الحفاظ على قوة دفاعهم بعد التقدم بهدف واحد، حيث تعرضوا لضغط هائل من فريق ناثان جونز الذي سعى جاهداً لتعديل النتيجة. تمكن ريكسهام، الذي دافع جيداً وصد جميع هجمات تشارلتون، من الحفاظ على تقدمه الضئيل وتحقيق نتيجة ثمينة خارج أرضه.

  • Ollie Rathbone George Dobson Wrexham 2025-26Getty

    باركنسون يشيد بالمهاجمين

    كان هدف راثبون مثيرًا للإعجاب، حيث سجل لاعب الوسط الهدف من حافة منطقة الجزاء. جاء الهدف نتيجة عمل ذكي من اللاعب ناتان برودهيد، الذي سجل رقمًا قياسيًا في التعاقدات، وكان مدرب وريكسهام باركنسون حريصًا على الإشادة باللاعبين الفائزين بالمباراة.

    وقال عبر وكالة الأنباء البريطانية: "لقد أبلى برودهيد بلاءً حسناً في تجاوز اللاعب الذي كان يراقبه، وراثبون فعل ما يفعله دائماً معنا. إنه هادئ للغاية في مثل هذه المواقف. لقد كان هدفاً رائعاً حقاً". "حظينا ببعض الفرص السانحة في الشوط الثاني، وعندما لا تستغلها، فإن ذلك يخلق بعض الضغط. لكننا نجحنا في تجاوز ذلك اليوم. عندما تضع لاعبين من أمثال دان سكار وزاك فينر، فإن ذلك يساعد بقية الفريق".

  • دفاع قوي يساعد وريكسهام على تجاوز المباراة

    كان مفتاح الفوز هو الدفاع عن التقدم 1-0. بعد المباراة، اعترف باركنسون أن فريق ريد دراغونز تعرض لضغط هائل، لكنه أظهر شخصية قوية للتمسك بالفوز.

    وقال: "أظهرنا اليوم مرونة مذهلة لتحقيق الفوز. كانت هناك بعض اللحظات الحاسمة في المباراة. تصديات رائعة من [إيسا] كابوري و[جورج] دوبسون، ثم إنهاء رائع من أولي.

    "أرثر تصدى لتسديدةهم الأولى على المرمى - لكن يا لها من تصدي. نحن نعلم أن كاري قاتل في مثل هذه المواقف. لقد سدد الكرة بقوة ومنخفضة، بين الأرجل، وأرثر أنقذ المباراة بتصديه".

    وواصل وصف الطريقة التي دافع بها وريكسهام عن مرماه بأنها "استثنائية"، قبل أن يضيف: "كنا نعلم، عند مجيئنا إلى هنا، أن الأمر سيتعلق باللمسات الأولى من الكرات الثابتة واللعب العام.

    "فكروا في عدد المرات التي دخلت فيها الكرة إلى منطقة الجزاء اليوم وخرجت منها بضربة رأس من لاعب ريكسهام أو برد فعل على الكرة الثانية."

  • Cardiff City v Chelsea - Carabao Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    تشيلسي ينتظر في كأس الاتحاد الإنجليزي

    سوف يتوق وريكسهام للعودة إلى الملعب مرة أخرى، وسوف يواجه أكبر تحدٍ في قصته الخيالية حتى الآن عندما يواجه تشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي. لقد بدأ البلوز بداية ثابتة تحت قيادة ليام روزينيور، ولن يرغب في التعرض لصدمة الخروج من البطولة على يد فريق من دوري الدرجة الثانية.

    أعرب بيدرو نيتو عن رغبته ورغبة البلوز في الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم، لكن التنانين الحمراء لن تكون عقبة سهلة التغلب عليها. فريق باركنسون هو أحد أكثر الفرق تألقًا في الدرجة الثانية من الدوري الإنجليزي وسيحاول الاستفادة من أي زلة من نادي غرب لندن.

    سيتعين على البلوز أولاً التغلب على أرسنال في مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو الفريق الوحيد الذي هزم النادي تحت قيادة روزينيور. سيكون الغانرز مصممين على العودة إلى فارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي، الذي يلاحقهم عن كثب بعد فوزه على ليدز يونايتد.

