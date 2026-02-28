فيل باركنسون يشيد بـ"المرونة المذهلة" لفريق ريكسهام، مع اقتراب فريق "الريد دراغونز" من خطوة أخرى نحو تصفيات بطولة الدوري

كان مفتاح الفوز هو الدفاع عن التقدم 1-0. بعد المباراة، اعترف باركنسون أن فريق ريد دراغونز تعرض لضغط هائل، لكنه أظهر شخصية قوية للتمسك بالفوز.

وقال: "أظهرنا اليوم مرونة مذهلة لتحقيق الفوز. كانت هناك بعض اللحظات الحاسمة في المباراة. تصديات رائعة من [إيسا] كابوري و[جورج] دوبسون، ثم إنهاء رائع من أولي.

"أرثر تصدى لتسديدةهم الأولى على المرمى - لكن يا لها من تصدي. نحن نعلم أن كاري قاتل في مثل هذه المواقف. لقد سدد الكرة بقوة ومنخفضة، بين الأرجل، وأرثر أنقذ المباراة بتصديه".

وواصل وصف الطريقة التي دافع بها وريكسهام عن مرماه بأنها "استثنائية"، قبل أن يضيف: "كنا نعلم، عند مجيئنا إلى هنا، أن الأمر سيتعلق باللمسات الأولى من الكرات الثابتة واللعب العام.

"فكروا في عدد المرات التي دخلت فيها الكرة إلى منطقة الجزاء اليوم وخرجت منها بضربة رأس من لاعب ريكسهام أو برد فعل على الكرة الثانية."