فيكتور أوسيمهن يزعم أن نابولي "عاملني كالكلب" في تعليقه على مقطع فيديو عنصري على تيك توك
يوفنتوس أراد التعاقد مع النجم النيجيري أوسيمهن
تولى أنطونيو كونتي، المدرب الناجح، مسؤولية نادي نابولي في صيف 2024 وأراد أن يبقى أوسيمهن في ملعب دييجو أرماندو مارادونا. كان اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا قد اتخذ قراره بالفعل في ذلك الوقت بالرحيل، حيث سعى يوفنتوس إلى إبقائه في كرة القدم الإيطالية.
قال المهاجم النيجيري لصحيفة غازيتا ديلو سبورت: "كان بإمكاني أن أكون اليوم في ناديين آخرين من أندية الدوري الإيطالي الممتاز. اتصل بي [مدير يوفنتوس السابق] جيونتولي ليأخذني إلى يوفنتوس قبل بدء المفاوضات مع غالطة سراي. تحدثت مع اثنين من أعضاء النادي. أبدوا اهتمامهم، لكنني كنت أعلم أن [رئيس نابولي أوريليو دي لورينتيس] لن يسمح لي بالرحيل. على أي حال، كان الاهتمام موجودًا بالتأكيد. وعندما يتصل يوفنتوس، بغض النظر عن كل شيء، تجلس وتستمع".
كيف رد أوسيمهن على الفيديو العنصري الذي نشره نابولي
تدهورت علاقة أوسيمهن مع رئيس نادي نابولي دي لورينتيس بحلول الوقت الذي تم فيه إبرام اتفاقية الإعارة الأولية مع نادي غلطة سراي التركي. كان أوسيمهن أفضل هداف في الدوري الإيطالي في موسم 2022-23، حيث سجل 31 هدفًا في جميع المسابقات، لكن الأمور ساءت بسرعة.
في سبتمبر 2023، سخر نابولي علناً من أوسيمهن على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة به بعد أن رآه يضيع ركلة جزاء ضد بولونيا. أثار محتوى هذه المنشورات الكثير من الانتقادات وجعل أوسيمهن يفكر في خياراته.
وأضاف: "أشعر بالأسف تجاه المشجعين، أيضًا لأنني لم أتحدث أبدًا عما حدث من قبل. حتى أن بعضهم جاء إلى منزلي يطلب تفسيرًا. طلبت منهم أن يضعوا أنفسهم في مكاني. بعد أن نشر نابولي ذلك الفيديو على تيك توك، انكسر شيء ما.
"يمكن لأي شخص أن يضيع ركلة جزاء، ويمكن لأي شخص أن يتعرض للسخرية بسبب ذلك. نابولي فعل ذلك معي فقط، مع بعض التلميحات أيضًا. كنت ضحية إهانات عنصرية، واتخذت قراري. أردت الرحيل. حذفت الصور التي أرتدي فيها قميص نابولي من حسابي على Instagram، واستغلوا الفرصة لتأليب المشجعين ضدي. وأنا أعتبر أن ابنتي نابولية أكثر منها نيجيرية.
"لم يعتذر أحد علنًا عما حدث. بعد ذلك الفيديو الشهير، اتصل بي إدواردو دي لورينتيس عدة مرات. هذا كل شيء. في غضون ذلك، انتشرت شائعات بأنني تأخرت عن التدريب، وأنني تشاجرت مع زملائي في الفريق. كلها أكاذيب. أنا آسف للجماهير، لكنني أتفهمهم وأحترمهم: فهم يدعمون النادي مهما حدث. بالنسبة لهم، نابولي يأتي قبل كل شيء".
أوسيمهن وقع عقدًا جديدًا لكنه رحل مع ذلك
وقع أوسيمهن على تمديد عقده مع نابولي في ديسمبر 2023، لكن شروط العقد تم الاتفاق عليها فقط من أجل الحفاظ على سعره مرتفعًا. كان يعلم أنه لن يبقى في نابولي.
وتابع قائلاً: "كان بيننا اتفاق شرف يقضي بأنني يمكنني المغادرة في الصيف التالي، لكن الطرف الآخر لم يحترم هذا الالتزام بالكامل. حاولوا إرسالي إلى أي مكان للعب، لكنهم عاملوني كالكلب. اذهب إلى هنا، اذهب إلى هناك، افعل هذا، افعل ذاك. لقد عملت بجد لبناء مسيرتي المهنية، ولم أستطع قبول هذا النوع من المعاملة. أنا لست دمية".
لم يتمكن كونتي من إقناع أوسيمهن بالبقاء. وأضاف عن تلك المناقشات: "بالطبع، حتى لو قال بعض الناس إنه لا يريدني. هل نحن جادون؟ أي مدرب في ذلك الوقت لم يكن يريدني؟ بمجرد وصوله، استدعاني كونتي إلى مكتبه وقال إنه على علم بالوضع، لكنه، على الرغم من كل شيء، يريدني أن أبقى.
"قلت إنني كنت أرغب في العمل معه، لكنني اتخذت قراري: لم أرغب في الاستمرار في العمل في مكان لا أشعر فيه بالسعادة".
أوسيمهن يستعيد ابتسامته في تركيا
يستمتع أوسيمهن الآن بموسمه الثاني مع غالا، بعد أن تمت الموافقة على انتقاله بشكل دائم، حيث سجل 52 هدفًا في 63 مباراة.
وقال عن فترة وجوده في تركيا: "وجدت ناديًا ومدينة أحبها. ربما كان ذلك حظًا سعيدًا. بمجرد وصولك إلى اسطنبول، تفهم لماذا وقع كل من لعب هنا في حب الفريق والناس. لم أختبر شيئًا مثل هذا من قبل".
