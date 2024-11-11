دوافع إنفانتينو الخفية .. إنتر ميامي في كأس العالم للأندية بين مجاملة الفتى المدلل ميسي وسوء المصير!

هل يستحق إنتر ميامي المشاركة في كأس العالم للأندية حقًا؟!

أعلن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم قبل أيام عن مشاركة إنتر ميامي في بطولة كأس العالم للأندية في شكلها الجديد بالصيف القادم كممثل عن البلد المضيف، الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما حسم الفريق لقب درع المشجعين لنفسه عقب جمع أكبر عدد من النقاط في المجموعتين الشرقية والغربية بالدوري الأمريكي.

جاء هذا الإعلان على الرغم من تأكيد تقارير صحفية إن رابطة الدوري الأمريكي كانت تريد للفائز بلقب كأس الدوري أن يشارك في البطولة التي ستقام في الصيف المقبل، مما فتح باب الاتهامات للاتحاد الدولي بمجاملة الفريق حديث النشأة على حساب بقية أندية البطولة.

فما هي الأسباب التي قد تدفع جياني إنفانتينو لتوجيه الدعوة لفريق إنتر ميامي؟ وكيف نجح الفريق في أن يأخذ تلك المكانة في ظل وجود الكثير من الشكوك حول قدرته على التنافس في البطولة العالمية؟