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Faisal bin Turki Nassr Hilalsocial gfx/ Getty Images
محمود خالد

بعد ثورة أساطير الهلال .. فيصل بن تركي يكشف حقيقة "تجاهل" أزمة النصر ودعم رائد إسماعيل!

النصرالهلالدوري روشن السعودي

حسم الجدل بكلمات حاسمة..

يعيش ناديا الهلال والنصر، أجواءً عصيبة خلال الفترة الأخيرة، وسط غضبٍ عارم من قِبل جماهير الفريقين، تجاه الإدارة وقراراتها التي انعكست بدورها على نتائجهما خلال الموسم الرياضي الجاري 2024-2025.

واكتفى الهلال بالفوز بلقب كأس الدرعية للسوبر السعودي، فيما خرج النصر "خالي الوفاض"، في ظل تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، وفوز الاتحاد بدوري روشن، فضلًا عن تأهله لملاقاة القادسية في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

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