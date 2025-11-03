"حبيبي فيصل" .. عماد السالمي يوجه رسالة إلى نجم الاتحاد بعد تصرفه الغاضب من سخرية الفراج!

أحداث الشوط الأول من المواجهة كانت كفيلة بخروج عددٍ من الجماهير من الملعب، بعد تقدم الخليج بثلاثية نظيفة، وكذلك طرد فابينيو تفاريس، متوسط ميدان الاتحاد، في الدقيقة 32.

الاتحاد ارتكب أخطاءً دفاعية فادحة، سواءً من الحارس بريدراج رايكوفيتش، الذي تسبب في الهدف الثاني، أو خطأ ماريو ميتاي، الذي منح الخليج ركلة جزاء، لينتهي الشوط الأول، بثلاثية عن طريق جوشوا كينج، وكوستاس فورتونيس "هدفين".

وما زاد من الشعر بيتًا، أن كينج أضاف الهدف الرابع فور بداية الشوط الثاني، في الدقيقة 47، إلا أن الاتحاد لم يستسلم، ومارس ضغطًا هجوميًا هائلًا، ليتمكن موسى ديابي من تقليص الفارق في الدقيقة 51.

ومع اقتراب الوقت الأصلي من النهاية، أضاف ديابي الهدف الثاني في الدقيقة 86، قبل أن يشارك فيصل الغامدي بديلًا، ليقرر ارتداء ثوب البطل، حيث صنع تمريرة حاسمة لماريو ميتاي الذي سجل الهدف الثالث، ثم وقع الغامدي بنفسه على التعادل في الدقيقتين 90+6 و90+8.

وأصبح الاتحاد أول فريق في تاريخ دوري المحترفين السعودي، ينجح في قلب تأخره من رباعية نظيفة، لتعادل بنتيجة (4-4)، ليحقق عودة أفضل من نظيرتها في الأهلي، والتي حققها أمام الهلال بالتعادل (3-3) بعد التأخر بثلاثية نظيفة.