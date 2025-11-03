Faisal Alghamdi Ittihad Emad Alsalmisocial gfx
"حبيبي فيصل" .. عماد السالمي يوجه رسالة إلى نجم الاتحاد بعد تصرفه الغاضب من سخرية الفراج!

أحرج مراسل "أكشن مع وليد" بسبب ما قاله الفراج وعماد السالمي عنه..

قرر فيصل الغامدي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، الردّ على سخرية الإعلامي وليد الفراج، وانتقاد عماد السالمي إليه، بعد مباراة الخليج.

ولعب الغامدي دور "المنقذ"، ليساهم في عودة الاتحاد من تأخره برباعية، لتعادل تاريخي بنتيجة (4-4)، أمام الخليج، في مباراة الجولة السابعة من دوري روشن السعودي "2025-2026"، والتي أقيمت على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

    الاتحاد ضد الخليج .. ريمونتادا تاريخية ونقطة واحدة

    أحداث الشوط الأول من المواجهة كانت كفيلة بخروج عددٍ من الجماهير من الملعب، بعد تقدم الخليج بثلاثية نظيفة، وكذلك طرد فابينيو تفاريس، متوسط ميدان الاتحاد، في الدقيقة 32.

    الاتحاد ارتكب أخطاءً دفاعية فادحة، سواءً من الحارس بريدراج رايكوفيتش، الذي تسبب في الهدف الثاني، أو خطأ ماريو ميتاي، الذي منح الخليج ركلة جزاء، لينتهي الشوط الأول، بثلاثية عن طريق جوشوا كينج، وكوستاس فورتونيس "هدفين".

    وما زاد من الشعر بيتًا، أن كينج أضاف الهدف الرابع فور بداية الشوط الثاني، في الدقيقة 47، إلا أن الاتحاد لم يستسلم، ومارس ضغطًا هجوميًا هائلًا، ليتمكن موسى ديابي من تقليص الفارق في الدقيقة 51.

    ومع اقتراب الوقت الأصلي من النهاية، أضاف ديابي الهدف الثاني في الدقيقة 86، قبل أن يشارك فيصل الغامدي بديلًا، ليقرر ارتداء ثوب البطل، حيث صنع تمريرة حاسمة لماريو ميتاي الذي سجل الهدف الثالث، ثم وقع الغامدي بنفسه على التعادل في الدقيقتين 90+6 و90+8.

    وأصبح الاتحاد أول فريق في تاريخ دوري المحترفين السعودي، ينجح في قلب تأخره من رباعية نظيفة، لتعادل بنتيجة (4-4)، ليحقق عودة أفضل من نظيرتها في الأهلي، والتي حققها أمام الهلال بالتعادل (3-3) بعد التأخر بثلاثية نظيفة.

  • ما فعله فيصل الغامدي بعد المباراة

    وأثناء مرور فيصل الغامدي في المنطقة المختلفة التي يتواجد بها الصحفيون، كان مراسل برنامج "أكشن مع وليد"، يريد الحصول على تصريح منه، إلا أن اللاعب فاجأه بقوله "اجعلهم هناك ينفعوك"، في إشارة إلى البرنامج.

    وتداول نشطاء مقطعًا لوليد الفراج، في حلقة سابقة، عقب مباراة الكلاسيكو أمام النصر في كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث كان مقدم البرنامج يسخر من فيصل الغامدي.

    وتوجه الناقد عماد السالمي بسؤال إلى وليد الفراج، قائلًا "هل فيصل الغامدي متميز في الافتكاك أو الصناعة أو أي شيء"، ليقاطعه الفراج أكثر من مرة، مجيبًا "لا .. لا .. لا"، بشكل ساخر من أداء الغامدي غير المقنع.

    وأضاف عماد السالمي وقتها أنه يرى حامد الغامدي، أفضل من فيصل، في كل الأمور التي طرحها، ليطالب بالاعتماد على حامد بصفة أساسية بدلًا من فيصل في تشكيل الاتحاد.

  • عماد السالمي يوجه رسالة "ترضية" إلى الغامدي

    وفي حلقة جديدة من برنامج "أكشن مع وليد"، وجه أحد المتابعين سؤالًا بشأن موقف الحضور حاليًا من فيصل الغامدي، بعدما ساهم في تعادل الاتحاد مع الخليج.

    هنا قرر السالمي الرد، موجهًا رسالة إلى لاعب الاتحاد، قائلًا "حبيبي فيصل (الغامدي)، عندما ننتقدك، فإننا نبحث عن تطويرك".

    وأضاف "شكرًا على قراراتك في مباراة الخليج، ما فعلتَه في الخمس دقائق الأخيرة، مطلوب منك أن تسويه في كل جولة، فأنت تلعب في فريق كبير. نتمنى له التوفيق مع الاتحاد هذا الموسم".

    الاتحاد في موسم 2025-2026

    وبدأ الاتحاد، حامل لقبي الدوري وكأس الملك، موسم 2025-2026، بنتائج متذبذبة مع المدير الفني الفرنسي لوران بلان، بدءًا من مغادرة كأس السوبر السعودي، من نصف النهائي، بعد الخسارة أمام النصر (1-2).

    ورغم تحقيق الفوز في أولى 3 جولات من دوري روشن، على حساب الأخدود (5-2) والفتح (4-2) والنجمة (1-0)، إلا أن الآداء الدفاعي للفريق كان محور انتقادات لاذعة، فضلًا عن سقوط العميد في أول اختبار بدوري أبطال آسيا للنخبة، أمام الوحدة الإماراتي بنتيجة (1-2).

    وتأهل الاتحاد إلى ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بفوزه على الوحدة (0-1)، إلا أن الخسارة أمام النصر مجددًا، بنتيجة (0-2)، في قمة الجولة الرابعة من دوري روشن، كانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، حيث قررت الإدارة إقالة لوران بلان.

    وتقرر تعيين حسن خليفة لقيادة الإدارة الفنية بصورة مؤقتة، بمعاونه إيفان كاراسكو، مدير قطاع الشباب، في مباراة شباب الأهلي الإماراتي، التي شهدت خسارة جديدة للاتحاد (0-1) في دوري النخبة.

    وأعلنت إدارة الاتحاد عن تعيين البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مديرًا فنيًا للفريق، والذي استهل مشواره بالتعادل مع الفيحاء (1-1) في دوري روشن، ثم نجح في تحقيق الفوز الأول آسيويًا، على حساب الشرطة العراقي (4-1).

    ورغم خسارته أمام الهلال (0-2) في الدوري، إلا أن كونسيساو تدارك ذلك سريعًا، فنجح في إيقاف سلسلة انتصارات النصر مع مدربه جورج جيسوس، ليقصيه من ثمن نهائي كأس الملك بنتيجة (2-1)، قبل أن يعود بالريمونتادا التاريخية أمام الخليج بنتيجة (4-4) في الدوري.

