الغامدي أفضل لاعب والصحفي 30 دقيقة بلا خطورة أمام ديندر .. على الأوركسترا أن تبدأ العزف فوق سفينة "بيرشكوت" الغارقة!

أرقام رائعة لفيصل الغامدي، ومشاركة قليلة لمروان الصحفي في مباراة بيرشكوت وديندر..

لا يزال الثنائي السعودي مروان الصحفي وفيصل الغامدي، يعانيان الأمرّين مع فريق بيرشكوت على مستوى النتائج، بتعادل سلبي مع مضيفه ديندر، ضمن حسابات الجولة السابعة والعشرين من الدوري البلجيكي.

ولعب فيصل الغامدي دقائق المباراة كاملة، مع بيرشكوت، فيما شارك مروان الصحفي بديلًا للاعب كولاسين في الدقيقة 66، فيما واصل فريق ديرك كاوت سلسلة نتائجه السيئة، بتحقيق التعادل التاسع، في 27 مباراة، شهدت انتصارين فقط مقابل 16 هزيمة.

ماذا فعل الغامدي والصحفي؟ هذا ما تستعرضه النسخة العربية من موقع GOAL، بشأن أبرز ما قدمه الثنائي في مباراة ديندر وبيرشكوت، على النحو التالي..