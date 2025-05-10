اختفاء الصحفي و"ركلة بانينكا" تؤكد متلازمة الهدف الواحد للغامدي! .. فوز يحفظ ماء وجه بيرشكوت في ليلة الوداع

تقييم تجربة ثنائي الاتحاد بشكل عام في بيرشكوت..

وأسدل الستار أخيرًا على مسيرة الثنائي السعودي فيصل الغامدي ومروان الصحفي مع فريق بيرشكوت، والذي حفظ ماء وجهه في ليلة الوداع، بفوز كبير على سيركل بروج بنتيجة (4-2)، في الجولة السادسة - والأخيرة - من الدوري البلجيكي.

وتمكن بيرشكوت من تحقيق فوزه الخامس عبر 36 مباراة في الدوري البلجيكي، خلال موسم 2024-25، سواءً في مرحلة الدوري أو تصفيات الهبوط، لينهي رحلته في المركز الأخير، ويهبط إلى الدرجة الثانية.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول أداء مروان الصحفي وفيصل الغامدي في مباراتهما "الوداعية" مع بيرشكوت أمام سيركل بروج..