فيرمينو وفراس البريكان .. ثنائية "خارج التوقعات" أعادت الحُلم الآسيوي للأهلي

فكر يايسله يصنع ثنائيًا كبيرًا للأهلي ويعيد الحلم الآسيوي..

في موسم 2023-2024، نجح الدوري السعودي في وضع اسمه على خارطة الكرة العالمية، بعد ميركاتو تاريخي، في الصيف الماضي، شهد انتقال عددٍ من نجوم العالم إلى دوري روشن، مثل كريم بنزيما وفيرمينو وسيرجي سافيتش وساديو ماني.. وغيرهم، ليصبح لكل نادٍ نجمه البارز في المملكة، كما رشح الجمهور عددًا من الثنائيات التي يُتوقع لها التألق خلال الموسم.

وما بين ثنائية كريم بنزيما وعبد الرزاق حمد الله، ورونالدو وتاليسكا، وسالم الدوسري ونيمار، بدت الترشيحات قوية على هوية الثنائية الأفضل، بعد الصعود الكبير لهم في بداية الموسم الرياضي.

وفي يوليو 2023، أعلن الأهلي عن تعاقده رسميًا مع البرازيلي روبرتو فيرمينو، نجم ليفربول الإنجليزي، ليكون المهاجم الأول للراقي، وحقق فيرمينو بداية قوية للغاية، كانت مبشرة للجماهير، بعد إحراز ثلاثية في مرمى الحزم، خلال الجولة الأولى.

ولكن ماذا حدث بعد ذلك؟ هذا ما نستعرضه في النسخة العربية من موقع GOAL خلال السطور التالية..