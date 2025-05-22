فيرجيل فان دايك، كول بالمر وفريق الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-25

لدى أبطال ليفربول خمسة لاعبين في اختيارنا للنجوم بعد فوزهم باللقب - لكن من الآخر الذي استحق الانضمام؟

وصلنا إلى نهاية موسم الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث ستُقام الجولة النهائية من المباريات يوم الأحد.

بالطبع، لا تزال هناك أماكن ثمينة في دوري الأبطال يجب الفوز بها، لكن ليفربول قد تم تأكيده منذ فترة طويلة كأبطال بعد أن ابتعدوا عن المجموعة المطاردة خلال فترة الاستراحة الشتوية ولم ينظروا حقًا إلى الوراء أبدًا.

لذا، لن يكون مفاجئًا معرفة أن ليفربول لديه عدد أكبر من الممثلين في فريق الموسم للدوري الإنجليزي الممتاز من جول أكثر من أي نادٍ آخر (خمسة) - أو أن لا لاعب واحد من مانشستر سيتي قد دخل في القائمة بعد دفاع فريق بيب جوارديولا المخيب عن اللقب.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ومع ذلك، يوجد اعتراف مستحق للاعبين من بعض المفاجآت في موسم 2024-25، بما في ذلك فولهام، برينتفورد ونوتنجهام فورست...