أحمد فرهود

فيديو | وصوله لم يكن عاديًا .. الإصابة تُجبر أشرف حكيمي على حضور غريب بحفل "الأفضل في إفريقيا" 2025

أشرف حكيمي يخطف الأنظار بحفل جوائز "الأفضل في إفريقيا" 2025..

رغم إصابته القوية.. حرص النجم المغربي أشرف حكيمي، ظهير أيمن العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان، على حضور حفل جوائز "الأفضل في إفريقيا" لعام 2025، مساء اليوم الأربعاء.

وتستضيف مدينة الرباط المغربية حفل هذا العام؛ حيث يتنافس حكيمي على جائزة "أفضل لاعب إفريقي" 2025، بعد موسمه التاريخي مع باريس سان جيرمان.

  • ظهور غريب لأشرف حكيمي بحفل جوائز "الأفضل في إفريقيا" 2025

    وفي هذا السياق.. خطف النجم المغربي أشرف حكيمي، ظهير أيمن العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان، الأنظار إليه بقوة؛ وذلك بمجرد وصوله إلى السجادة الحمراء بحفل جوائز "الأفضل في إفريقيا" 2025.

    وبعيدًا عن نجوميته التي يخطف بها الأضواء دائمًا؛ فقد لفت حكيمي الأنظار إليه في الحفل، بالطريقة التي وصل بها.

    حكيمي سار على السجادة الحمراء بـ"دراجة صغيرة"؛ يستخدمها لمساعدته في التحرك، دون استخدام قدمه المصابة.

    وعندما ترك الظهير المغربي هذه "الدراجة"، من أجل التقاط بعض الصور التذكارية على السجادة الحمراء؛ كان اللاعب يقفز من منطقة لأخرى، تجنبًا للاتكاء على قدمه.

    إصابة أشرف حكيمي القوية في مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ

    تعرض النجم المغربي أشرف حكيمي، ظهير أيمن العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان، لإصابة قوية في مباراة فريقه ضد نادي بايرن ميونخ الألماني، يوم 4 نوفمبر 2025.

    باريس سان جيرمان خسر (1-2) ضد ضيفه فريق بايرن ميونخ الأول لكرة القدم، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.  

    هذه المباراة شهدت تدخلًا عنيفًا من النجم الكولومبي لويس دياز، جناح نادي بايرن ميونخ، على قدم النجم المغربي المتألق؛ الذي لم يستطع إكمال اللعب وقتها.

    وبعد المباراة.. تم تشخيص إصابة حكيمي بأنها إلتواء شديد في كاحل القدم؛ مع غيابه عن الملاعب لفترة تتراوح بين 6 إلى 8 أسابيع.

    وبالتالي.. أصبح حكيمي مهددًا بالغياب عن انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا، على الأراضي المغربية بالذات؛ حيث تقام في الفترة من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026.

    أرقام أشرف حكيمي وإنجازاته في الموسم الماضي مع باريس سان جيرمان

    الظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي البالغ من العمر 27 سنة، قدّم موسمًا مبهرًا مع العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان، في الموسم الرياضي الماضي 2024-2025.

    ولعب حكيمي دورًا كبيرًا للغاية في قيادة فريق باريس سان جيرمان؛ للتتويج بأول لقب في دوري أبطال أوروبا، عبر تاريخ هذا النادي.

    وإلى جانب أبطال أوروبا.. توّج الظهير المغربي بـ4 ألقاب أخرى مع النادي العاصمي، في الموسم الرياضي الماضي؛ وهي: "الدوري الفرنسي، كأس فرنسا، السوبر المحلي والسوبر الأوروبي".

    كما وصل أشرف حكيمي مع نادي باريس سان جيرمان، إلى نهائي كأس العالم للأندية بـ"النظام الجديد"؛ والذي أقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال صيف العام الحالي.

    وإجمالًا.. شارك حكيمي في 55 مباراة مع باريس سان جيرمان، في الموسم الرياضي الماضي؛ مسجلًا 11 هدفًا وصانعًا 16 آخرين، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية.

    وواصل حكيمي تألقه مع بداية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، قبل تعرضه للإصابة القوية؛ حيث سجل هدفين وصنع 3 آخرين، خلال 14 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

    مسيرة أشرف حكيمي مع عالم الساحرة المستديرة منذ بدايته وحتى الآن

    يُعد الظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي أحد أبناء العملاق الإسباني ريال مدريد؛ حيث تدرج في مختلف فئاته السنية، قبل الوصول إلى الفريق الأول لكرة القدم صيف 2017.

    وبعد موسم واحد مع الفريق الأول.. قام ريال مدريد بإعارة حكيمي لمدة موسمين إلى نادي بوروسيا دورتموند الألماني؛ قبل أن يبيعه صيف 2020 بشكلٍ نهائي، إلى عملاق إيطاليا إنتر.

    وانتقل حكيمي من إنتر إلى فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، في صيف عام 2021؛ وذلك مقابل مبلغ مالي ضخم، وصل إلى 68 مليون يورو.

    وإجمالًا.. لعب الظهير المغربي 189 مباراة رسمية مع نادي باريس سان جيرمان؛ مسجلًا خلالها 27 هدفًا وصانعًا 38 آخرين.

    أما أرقام أشرف حكيمي مع باقي الأندية التي مثّلها في مسيرته الكروية؛ فجاءت على النحو التالي:

    * ريال مدريد: هدفان وتمريرة حاسمة في 17 مباراة رسمية.

    * بوروسيا دورتموند: 12 هدفًا و17 تمريرة حاسمة في 73 مباراة رسمية.

    * إنتر: 7 أهداف و11 تمريرة حاسمة في 45 مباراة رسمية.

    وحصل حكيمي الذي يبلغ من العمر 27 سنة، على 17 لقبًا في مسيرته الكروية، مع جميع الأندية التي مثّلها؛ بداية من ريال مدريد ومرورًا ببوروسيا دورتموند وإنتر، حتى الوصول إلى فريق باريس سان جيرمان الأول لكرة القدم.

