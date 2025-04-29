فيديو | "نام في مؤتمر مباراة النصر!" .. مدرب كاواساكي يثير الجدل بـ"لقطة غريبة"

لقطة نادرة في المؤتمرات الصحفية قبل المباريات..

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة مصيرية، في الموسم الرياضي الحالي 2024-2025؛ عندما يواجه نظيره كاواساكي فرونتال الياباني، مساء غدٍ الأربعاء.

النصر يواجه نادي كاواساكي فرونتال، على ملعب "الإنماء" بمدينة جدة، في تمام السابعة والنصف من مساء غدٍ الأربعاء - بتوقيت مكة المكرمة -، ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال آسيا "النخبة" 2024-2025.

واختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مدينة جدة، في المملكة العربية السعودية؛ لاستضافة إقصائيات مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"، للموسم الرياضي الحالي، من دور الـ8 حتى المباراة النهائية.