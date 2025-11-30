ألقى لاعب وسط موناكو بول بوجبا خطابًا حماسيًا أمام جماهير فريقه بعد الفوز الهام على حامل لقب الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان.
فيديو | "لن نستسلم أبدًا".. بوجبا يشعل حماس جماهير موناكو بعد إسقاط باريس سان جيرمان!
خطاب حماسي
حصد موناكو النقاط الثلاث ضد باريس سان جيرمان يوم السبت ليبقي على سباق اللقب في الدوري الفرنسي مفتوحاً. حقق الفريق المضيف فوزاً صعباً، على الرغم من لعبه بعشرة لاعبين في الدقائق الأخيرة من المباراة، بفضل هدف الفوز الذي سجله تاكومي مينامينو. سدد اللاعب الدولي الياباني كرة عرضية في الزاوية السفلية من داخل منطقة الجزاء ليضع موناكو في المقدمة قبل 22 دقيقة فقط من نهاية الوقت الأصلي.
ثم كان على موناكو أن يظل قوياً ويظهر شخصية رائعة ليحافظ على فوزه الثمين على باريس سان جيرمان عندما طرد ثيلو كيرر قبل عشر دقائق من نهاية المباراة. حصل الألماني على بطاقة حمراء مباشرة بسبب تدخله القوي على إبراهيم مباي.
دخل بوجبا الملعب في الدقيقة 86، مضيفًا خبرته إلى فريق يائس لصد هجمات باريس سان جيرمان المتتالية. ساعد الفرنسي في إنهاء المباراة، وبعد أن خاض أول مباراة له مع الفريق على أرضه، ألقى كلمة أمام الجماهير بعد المباراة.
وقال النجم الفرنسي: "اليوم هو يوم مهم. فزنا اليوم، لكن المباراة التالية هي ما يهم. نحن نعمل بالفعل لتحقيق ذلك. نستمر في المضي قدمًا معًا. نحن لا نستسلم أبدًا. شكرًا لكم".
سباق اللقب في الدوري الفرنسي يشتعل
فوز موناكو ضمن أن الفارق بين الفرق الستة الأولى في الدوري الفرنسي الممتاز هو ثماني نقاط فقط. صعد فريق بوجبا إلى المركز السادس في الترتيب برصيد 23 نقطة، متأخراً بنقطة واحدة فقط عن رين الذي يحتل المركز الخامس.
لكن القصة أكثر إثارة للاهتمام في المراكز العليا من الجدول، حيث أصبح لانس المتصدر الجديد بعد فوزه 2-1 على أنجيه يوم الأحد. متفوقًا بنقطة واحدة على باريس سان جيرمان، الذي رصيده 30 نقطة من 14 مباراة.
يطارد مرسيليا الفريقين المتصدرين، وسيشعر رجال روبرتو دي زيربي بخيبة أمل كبيرة لضياع فرصة الصعود إلى الصدارة يوم السبت. بعد التعادل مع تولوز.
ويحتل ليل المركز الرابع بفارق ثلاث نقاط عن موناكو، ولكن بفارق خمس نقاط عن الصدارة. وحقق الفريق فوزًا صعبًا 1-0 على لوهافر يوم الأحد، حتى مع وجود عشرة لاعبين بعد طرد أيوب بوادي بالبطاقة الحمراء.
- AFP
تأثير بوجبا في تزايد
قد يحظى بوجبا بفرصة المشاركة لأول مرة مع ناديه الجديد يوم الجمعة المقبل. ويستعد موناكو لمواجهة بريست في محاولة لمواصلة الضغط على الفرق التي تسبقه في ترتيب الدوري الفرنسي.