فيديو | لقطة طريفة في الدوري البرتغالي .. لاعب تدخل في عمل المسعفين فتلقى البطاقة الصفراء

قبل نهاية المباراة بنحو سبع دقائق وفي الوقت الذي كانت تشير فيه النتيجة إلى تأخر جيل فيسنتي، بهدف سقط بيبتو، مدافع تونديلا مصابًا وحاول لاعبو فيسنتي، مساعدته من أجل عدم إضاعة الوقت ومحاولة إدراك التعادل.

ومع دخول طاقم الإسعاف يحملون النقالة، اندفع مارتين فيرنانديز نحو المسعفين وخطف منهم النقالة في مشهد غير مألوف، محاولًا الإسراع في نقل اللاعب خارج الملعب لإعادة اللعب بسرعة، غير أن الحكم اعتبر تصرفه تدخلًا غير مسموح به في عمل الطاقم الطبي، فأشهر في وجهه بطاقة صفراء، ما أثار دهشة اللاعب وزملائه، وسخرية الجماهير.

وكان الأوروجوياني فيرنانديز، صاحب الـ 22 عامًا، قد بدأ المباراة من على مقاعد البدلاء، إلى أن مدربه قرر زيادة الكثافة الهجومية ودفع به في الدقيقة 77 بدلًا من زميله فاكوندو كاسيرس، إلا أن اللاعب فشل في صناعة الفارق في الوقت المتبقى من المواجهة، وحصل على بطاقة صفراء.