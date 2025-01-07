فيديو | رياض الذوادي .. صاحب الظل الخفيف في خليجي 26

المدرب البحريني المخضرم أضاف الكثير من المتعة لمشاهدي كأس الخليج

استمتع الحاضرون في ملاعب الكويت بمتابعة مباريات كأس الخليج 26 مباشرة من الملعب، وقد استمتع كذلك المشاهدين عبر التلفاز والمنصات المختلفة بالمواقف الطريفة للمدرب البحريني المخضرم، رياض الذوادي، الذي كان من علامات البطولة البارزة.

الذوادي كان حاضرًا في برنامج "الفريق التاسع" المذاع عبر قناة أبو ظبي الرياضية الإماراتية، وقد ملأ الاستوديو بالضحكات بتعليقاته الطريفة والغريبة أحيانًا ونقاشاته الساخنة مع بقية الضيوف أحيانًا أخرى.

الرجل الذي أحبه الجميع استحق الختام الأجمل بفوز منتخب بلاده باللقب الخليجي وقد احتفل به بشكل رائع واحتفلت به القناة كذلك.

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نستعرض معًا أبرز مواقف "خفيف ظل" خليجي 26 ..