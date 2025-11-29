فبينما انشغل الجميع، بمن فيهم حارس المرمى، بفض اشتباك بين لاعبين، استغل إيمانويل بواتينج استمرار اللعب ليسدد الكرة في الشباك الخالية، مسجلاً أحد أغرب أهداف الموسم في مشهد سريالي خطف الأضواء رغم خسارة فريقه.
فيديو | استغل خروج الحارس لفض مشاجرة.. هدف "غريب" يشعل الجدل بالدوري التركي!
غازي عنتاب يخسر رغم الهدف "الغريب"!
حقق فريق أيوب سبور فوزاً ثميناً وشاقاً على مضيفه غازي عنتاب بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الدوري التركي "سوبر ليج".
تقدم الضيوف مبكراً عبر ركلة جزاء نفذها أوموت بوزوك في الدقيقة 10، قبل أن يقتل خليل أكبونار المباراة بهدف ثانٍ في الدقيقة 88، بينما جاء هدف غازي عنتاب الوحيد متأخراً للغاية عن طريق إيمانويل بواتينج في الدقيقة 90+6.
بهذه النتيجة، تنفس أيوب سبور الصعداء رافعاً رصيده إلى 12 نقطة ليصعد إلى المركز الخامس عشر، مبتعداً بصعوبة عن منطقة الهبوط المباشر (بفارق الأهداف عن قيصري سبور صاحب المركز 16). في المقابل، تعثرت مسيرة غازي عنتاب ليتجمد رصيده عند 22 نقطة في المركز السادس، مفوتاً فرصة تضييق الخناق على فرق المقدمة والمنافسة على المقاعد المؤهلة للبطولات الأوروبية.
تفاصيل هدف غازي عنتاب المثير للجدل
بينما كان فريقه متأخرًا بهدفين في الوقت بدل الضائع أمام أيوب سبور، استغل إيمانويل بواتينج مهاجم غازي عنتاب مشادة بين اللاعبين دريسا كامارا وروبن يالسين، لتقليص الفارق بهز شباك المرمى الخالي.
شهدت المباراة بين غازي عنتاب وأيوب سبور، بعد ظهر اليوم السبت واقعة غريبة في دوري الدرجة الأولى التركي.
الفريق الضيف كان متقدمًا بهدفين نظيفين في الوقت بدل الضائع. لكن غازي عنتاب أعاد الإثارة للمباراة بتقليص الفارق بطريقة طريفة.
اشتبك الثنائي دريسا كامارا وروبن يالسين، داخل منطقة جزاء أيوب سبور. سارع العديد من اللاعبين، بمن فيهم الحارس ماركوس فيليبي، للفصل بينهم. لكن حكم اللقاء لم يقل شيئًا واستمر اللعب.
استغل إيمانويل بواتينج الفرصة بذكاء، والكرة في قدمه، ليسدد من على حدود منطقة الجزاء في مرمى خالٍ. تم احتساب هدفه بالفعل، في وقت كان يأمل فيه حارس المرمى المنافس أن يتم إيقاف اللعب.
في النهاية، لم يسعف الوقت غازي عنتاب لتسجيل الهدف الثاني، وخسر المباراة على أرضه رغم ذلك.
من هو إيمانويل بواتينج صاحب الهدف؟
يواصل المهاجم الغاني المخضرم إيمانويل بواتينج (29 عاماً) رحلته الاحترافية في الملاعب التركية بقميص غازي عنتاب، الذي انضم إليه في فترة الانتقالات الشتوية (يناير 2025) قادماً من نادي العروبة السعودي في صفقة بلغت قيمتها 1.50 مليون يورو.
وخلال منافسات الموسم الحالي، شارك بواتينج في 10 مباريات عبر مختلف المسابقات (9 في الدوري الممتاز وواحدة في كأس تركيا)، حيث بلغت حصيلته التهديفية هدفاً واحداً (هدف الليلة) وتمريرة حاسمة وحيدة خلال 435 دقيقة لعب، ما يشير إلى دوره الحالي كخيار تكتيكي بديل في خط الهجوم.
يمتلك الدولي الغاني السابق (7 مباريات دولية وهدف) مسيرة حافلة بالتنقلات الكبرى، حيث لمع نجمه سابقاً في البرتغال مع ريو آفي (15 هدفاً في 88 مباراة) وموريرينسي الذي توج معه بلقب كأس الدوري البرتغالي موسم 2016/2017. وكانت محطته الأبرز مع ليفانتي الإسباني، والتي مهدت الطريق لانتقاله الضخم إلى داليان ييفانج الصيني في 2019 مقابل 11 مليون يورو، حيث سجل هناك 16 هدفاً.
ويسعى بواتينج حالياً لاستثمار خبرته الطويلة لتعزيز هجوم فريقه التركي وتحسين موقعه في جدول الترتيب.
- Getty Images
ماذا بعد في الدوري التركي؟
تشهد ملاعب الدوري التركي "سوبر ليج" لموسم 2025-2026 صراعاً شرساً لا يقبل أنصاف الحلول، حيث يفرض جلطة سراي سيطرته على القمة برصيد 32 نقطة وسجل خالٍ من الهزائم، متسلحاً بأقوى خط هجوم في المسابقة. إلا أن "الأسود" لا يملكون رفاهية الخطأ، إذ يطاردهم بضراوة كل من فنربخشه وطرابزون سبور بفارق نقطة يتيمة (31 نقطة لكل منهما)، ما يجعل الصراع على اللقب ثلاثياً ومفتوحاً على كافة الاحتمالات.
وعلى الجانب الآخر من الجدول، تحتدم معركة النجاة في القاع، حيث يعاني فاتح كاراجومروك في المركز الأخير بـ 8 نقاط، بينما تشهد المراكز المؤدية للهبوط لعبة "كراسي موسيقية" معقدة؛ إذ يفصل نقطة واحدة فقط بين جنتشليربيرليجي (11 نقطة) وقيصري سبور (12 نقطة)، في حين منح الفوز الأخير لفريق أيوب سبور (12 نقطة) طوق نجاة مؤقت للابتعاد خطوة واحدة عن منطقة الخطر، مما ينذر بجولات قادمة حبلى بالمفاجآت والتقلبات.