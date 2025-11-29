فيديو | استغل خروج الحارس لفض مشاجرة.. هدف "غريب" يشعل الجدل بالدوري التركي!

بينما كان فريقه متأخرًا بهدفين في الوقت بدل الضائع أمام أيوب سبور، استغل إيمانويل بواتينج مهاجم غازي عنتاب مشادة بين اللاعبين دريسا كامارا وروبن يالسين، لتقليص الفارق بهز شباك المرمى الخالي.

شهدت المباراة بين غازي عنتاب وأيوب سبور، بعد ظهر اليوم السبت واقعة غريبة في دوري الدرجة الأولى التركي.

الفريق الضيف كان متقدمًا بهدفين نظيفين في الوقت بدل الضائع. لكن غازي عنتاب أعاد الإثارة للمباراة بتقليص الفارق بطريقة طريفة.

اشتبك الثنائي دريسا كامارا وروبن يالسين، داخل منطقة جزاء أيوب سبور. سارع العديد من اللاعبين، بمن فيهم الحارس ماركوس فيليبي، للفصل بينهم. لكن حكم اللقاء لم يقل شيئًا واستمر اللعب.

استغل إيمانويل بواتينج الفرصة بذكاء، والكرة في قدمه، ليسدد من على حدود منطقة الجزاء في مرمى خالٍ. تم احتساب هدفه بالفعل، في وقت كان يأمل فيه حارس المرمى المنافس أن يتم إيقاف اللعب.

في النهاية، لم يسعف الوقت غازي عنتاب لتسجيل الهدف الثاني، وخسر المباراة على أرضه رغم ذلك.