فيديو: "يا له من لاعب!" - خوان ماتا يذهل برونو فرنانديز بتسجيله هدفين مذهلين لصالح ملبورن فيكتوري
ماتا يسجل ثنائية في الديربي
انضم ماتا إلى ملبورن فيكتوري في سبتمبر بعد مغادرته ويسترن سيدني واندررز وساعد فريقه الجديد في تحقيق فوز رائع يوم السبت. سجل نجم مانشستر يونايتد السابق هدفين في الفوز 3-1 ولفت الأنظار بأهدافه. سجل الهدف الأول في الدقيقة 20، حيث استولى ماتا على الكرة بالقرب من دائرة الوسط وأرسلها على الفور في تسديدة جريئة من مسافة بعيدة تجاوزت الحارس. ثم سجل ماتا الهدف الثاني في الشوط الثاني بتسديدة قوية أخرى من حافة منطقة الجزاء قبل أن يمرر كرة حاسمة لزميله الذي سجل الهدف الثالث لفيكتوري في تلك الليلة.
شاهد المقاطع
"يا له من لاعب!" - فرنانديز متحمس لأداء ماتا البطولي
هدف ماتا نال إعجاب فرنانديز. نشر قائد مانشستر يونايتد مقطع فيديو للهدف على Instagram Stories مع تعليق: "خوان ماتا، يا له من لاعب!"
يواصل اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا تألقه في أستراليا بتسجيله هدفين. قبل المباراة، حصل ماتا على لقب لاعب الشهر لشهر يناير بعد تصويت الجماهير على أدائه الرائع الذي شهد تسجيله خمس تمريرات حاسمة في خمس مباريات مع فريق فيكتوري.
ماتا "سعيد جدًا وفخور جدًا"
تحدث ماتا إلى وسائل الإعلام بعد المباراة عن استمتاعه بكرة القدم مع اقتراب عيد ميلاده الثامن والثلاثين. وقال: "لقد كانت ليلة ممتعة للغاية. أن تكون قادراً على اللعب على هذا المستوى، مع الفريق بأكمله، فإن المباريات المحلية تكون مميزة. [الهدف] كان غريزيًا. رأيت أن الحارس كان بعيدًا قليلاً عن مرماه. أحيانًا تحاول ذلك وينتهي الأمر بركلة ركنية، لكن هذه المرة دخلت الكرة. أعتقد أننا نظهر في المباريات المهمة ضد الفرق الكبيرة، واليوم كانت مباراة قوية للغاية. بدأنا بشكل جيد منذ البداية بقوة، وخلقنا فرصًا، ثم تمكنا من حسم المباراة في الشوط الثاني. نحن سعداء للغاية وفخورون جدًا.
كما اعترف اللاعب المخضرم بأنه يحب كرة القدم في الوقت الحالي، مضيفًا: "أعتقد أن الأمر يتعلق بالدافع. كرة القدم، في كثير من الأحيان، هي حالة ذهنية. أشعر أنني في بيتي هنا، مع أشخاص رائعين. كلما لعبت أكثر، كلما شعرت بتحسن. أعتقد أن هذه أخبار رائعة في هذه المرحلة من مسيرتي".