عندما طلبت منه ESPN تسمية أفضل ثلاثة لاعبين في العالم في الوقت الحالي، عكست اختيارات أماد تقديره العميق لموهبة وعبقرية لاعبي الدوري الإسباني. اختار نجم مانشستر يونايتد الصاعد لامين يامال وكيليان مبابي وأوسمان ديمبيلي كثلاثيته المفضلة، متجاهلاً بشكل ملحوظ أسماء لامعة في الدوري الإنجليزي الممتاز لصالح المواهب المتفجرة التي تهيمن حالياً على الساحة الإسبانية والفرنسية.

تشير هذه التفضيلات للمراكز الإبداعية في إسبانيا وفرنسا إلى أن أماد ينجذب بشكل خاص إلى المراوغين "الخالصين" الذين يتألقون في المواقف الفردية. من خلال تجاهله لأسماء كبيرة مثل إرلينغ هالاند أو نجوم خط وسط مانشستر سيتي، أظهر أماد تفضيله الشخصي للطابع الجمالي والمتقلب للعبة.