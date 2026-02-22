فيديو: نجم أرسنال السابق جاك ويلشير يقتاد بعيدًا عن مشجعي لوتون من قبل زملائه في مشهد مثير للغضب

تحدث ويلشير عن الصيحات والاستهزاءات التي وجهت إليه أثناء حديثه للصحافة بعد المباراة، دون الخوض في رد فعله الغاضب. وقال: "أولاً، أنا أتفهم إحباطهم، حقاً، لقد قلت ذلك مراراً، لكننا نحتاجهم الآن.

"ليس لأن اللاعبين لا يبذلون جهدهم، فهم يبذلون قصارى جهدهم كل يوم. نحن نعمل بجد للغاية لنحاول الفوز بالمباريات، ونحاول إسعاد المشجعين.

أعتقد أنكم تلاحظون أن اللاعبين يفتقرون إلى الإيمان، يفتقرون إلى الثقة. من الصعب أن تتعرض للصياح في الدقيقة الأولى، لكن في الوقت الحالي، على الجميع أن يتحدوا، على الجميع أن يتكاتفوا.

"ليس لدينا الحق في أن نظهر ونفوز بالمباريات ونتوقع أننا نستطيع فعل ذلك، لأننا لا نستطيع، ويمكنكم أن تروا بوضوح أن هذا ليس هو الحال في الوقت الحالي.

"لم أعتقد أننا بدأنا بشكل جيد، لكننا كنا عازمين، أردنا أن نلعب بطريقة معينة، ثم حصلنا على بعض الإيقاع. سجلنا هدفًا ثم حاولنا الحفاظ على التقدم، وهذا يوضح لي أن اللاعبين يفتقرون إلى الثقة، يفتقرون إلى الإيمان".

قال غاري بوير، مدرب بيرتون، معتقدًا أن فريقه كان بإمكانه الحصول على أكثر من نقطة واحدة من زيارته إلى لوتون: "أعتقد أن هذا أقل ما نستحقه. عندما تأتي إلى هنا، لمواجهة فريق كان في الدوري الممتاز قبل عامين، تنظر إلى جودة التشكيلة، فقد تمكنوا من جلب لاعب مثل ناكي ويلز، مما يدل على قوتهم وعمقهم.

"ثم منحناهم فرصة كانت سيئة جدًا من جانبنا، لكننا طلبنا منهم مواصلة القتال ولدينا مجموعة من المقاتلين. في رأيي، حصلنا على أفضل الفرص في المباراة، لكننا خرجنا في الشوط الثاني، وأجرينا تغييرات هجومية، وذهبنا من أجل الفوز واعتمدنا تشكيلة 4-4-2.

"وضعنا فابيو في الجناح أيضًا. لم يحظَ بفرص كثيرة مؤخرًا، لكن موقفه ومهنيته لم يكونا موضع شك أبدًا، وأنا سعيد من أجله لأنه استغل تلك العرضية".