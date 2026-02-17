Goal.com
Chris Burton

فيديو: نجم المنتخب الأمريكي هاجي رايت يسجل ثلاثية مذهلة ليقضي على ميدلسبرو ويعيد فريق كوفنتري بقيادة فرانك لامبارد إلى صدارة الدوري الإنجليزي

سجل نجم المنتخب الأمريكي هاجي رايت ثلاثية مذهلة لصالح كوفنتري ضد ميدلسبرو، الذي يطمح هو الآخر للصعود، مما أعاد فريق فرانك لامبارد إلى صدارة جدول الدوري الإنجليزي. وقد أهدر فريق سكاي بلوز تقدمه المهيمن على قمة الدرجة الثانية الإنجليزية، لكنه لا يزال في طريقه للوصول إلى الدوري الممتاز.

  • كوفنتري يتخلى عن صدارة الترتيب بفارق 10 نقاط

    ساعد اللاعب الأمريكي رايت في إعادة الحملة إلى مسارها الصحيح، حيث قدم أداءً غير مجرى المباراة ضد بورو - الفريق الذي تجاوز كوفنتري في المركز الأول بعد تعثر غير متوقع لرجال لامبارد.

    شهد لاعب وسط تشيلسي وإنجلترا السابق فريقه يفقد 10 نقاط من صدارة ترتيب الدوري، حيث بدا أن سكاي بلوز في طريقه للفوز باللقب في مرحلة ما، لكنه أنهى سلسلة من ثلاث مباريات دون فوز بفوزه على ميدلسبرو 3-1 على أرضه.

  • شاهد نجم المنتخب الأمريكي رايت وهو يسجل ثلاثية ضد ميدلسبرو

  • كم عدد الأهداف التي سجلها رايت هذا الموسم؟

    رايت، الذي رفع رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 13 هدفًا، كان نجم المباراة بلا شك في لقاء كوفنتري ضد بورو. سدد الكرة في القائم في أول فرصة ملحوظة في المباراة، قبل أن يسجل الهدف الأول في الدقيقة 21.

    جاء هدفه الثاني بمساعدة من حارس مرمى سكاي بلوز كارل راشوورث، الذي أرسل تمريرة قوية من منتصف الملعب، حيث أظهر رايت قوة جيدة في التخلص من رقابة مدافعه وتسديد الكرة في الزاوية السفلية.

    اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا، الذي يأمل في المشاركة مع المنتخب الأمريكي في كأس العالم على أرضه هذا الصيف، أكمل ثلاثيته وحصل على كرة المباراة بعد أن حافظ على رباطة جأشه وسجل من ركلة جزاء في الدقيقة 71.

    وعلق لامبارد على أداء رايت الرائع قائلاً: "هاجي يبقي رأسه منخفضاً، وهو يعمل بجد ونحن نعرف ما يمكن أن يكون عليه هاجي عندما يكون في هذه الحالة. أنا سعيد جداً من أجله وعليه أن يستمر على هذا المنوال. خاصة في المباريات عالية المستوى، عليك أن تسجل في اللحظات الحاسمة وهذا ما فعلناه اليوم. الجميع عملوا بجد وهاجي أنجز المهمة".

    متى كانت آخر مرة لعب فيها كوفنتري في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

    وأضاف مدرب كوفنتري عن اللاعب الذي سجل هدفين فقط في آخر 19 مباراة له: "أنا سعيد جدًا من أجل حاجي. يتم الحكم على المهاجمين بشكل كبير من خلال الأهداف التي يسجلونها. لقد بدأ الموسم بشكل جيد، ثم تعرض لإصابة بسيطة عندما كان مع منتخب بلاده، وعندما عاد، فقد إيقاعه نوعًا ما، لكنه يمتلك موهبة كبيرة.

    "عندما تشعر أنه في مباراة تنافسية، فإنه يستخدم كل مزاياه وقوته، فهو يتمتع بقدرات رائعة وقد رأينا ذلك الليلة. هذا سيمنحه الثقة ليكرر ذلك".

    يحاول كوفنتري، الذي هبط إلى دوري الدرجة الثانية في مرحلة ما، العودة إلى دوري الدرجة الأولى للمرة الأولى منذ عام 2001. ويحظى رايت بدعم كبير للعب في الدوري الممتاز الموسم المقبل، بغض النظر عما إذا كان سكاي بلوز سيصل إلى هناك أم لا، مع ظهور شائعات حول انتقاله في كل فترة انتقالات.

