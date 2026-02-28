فيديو: نجمة هوليوود سيدني سويني تُظهر مهارتها في كرة القدم في البرتغال بـ"مهارات مراوغة أفضل من رونالدو"

أشاد المشجعون بحماس سويني، بينما انتشرت صورتها القصيرة بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي. كما تم تقديم قميص خاص لنادي سبورتنج لشبونة عليها اسم "SYDNEY" على ظهره إلى اللاعبة الأمريكية.

تتواجد نجمة مسلسلات Euphoria و White Lotus حاليًا في البرتغال من أجل عدة مشاريع، وقد رغبت في حضور مباراة في النادي الذي اشتهر بإنتاج كريستيانو رونالدو. من ناحية أخرى، نشر نادي سبورتنج صورة لللاعبة البالغة من العمر 28 عامًا إلى جانب زميليها الممثلين ليو وودال وماثيو جود على حسابهالرسمي على إنستغرام.

وأظهرت صورة أخرى تميمة النادي وهي تحمل سويني بعد فوز سبورتنج على إستوريل. ومع ذلك، كانت مهارات سويني في كرة القدم هي التي لفتت الانتباه بعد فوزه بالدوري.