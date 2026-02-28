Goal.com
مباشر
Sydney Sweeney Cristiano RonaldoGetty/GOAL

ترجمه

فيديو: نجمة هوليوود سيدني سويني تُظهر مهارتها في كرة القدم في البرتغال بـ"مهارات مراوغة أفضل من رونالدو"

أشاد الجمهور بمهارات سيدني سويني في المراوغة بعد أن أظهرت قدراتها الكروية في ملعب خوسيه ألفالاد بعد فوز سبورتنج لشبونة 3-0 على إستوريل مساء الجمعة. فاجأت نجمة هوليوود المشجعين بظهورها غير المتوقع على أرض الملعب بعد انتهاء المباراة، حيث أظهرت مهاراتها الرائعة في المراوغة بعد مباراة الدوري البرتغالي.

  • ثنيها مثل سويني

    أشاد المشجعون بحماس سويني، بينما انتشرت صورتها القصيرة بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي. كما تم تقديم قميص خاص لنادي سبورتنج لشبونة عليها اسم "SYDNEY" على ظهره إلى اللاعبة الأمريكية.

    تتواجد نجمة مسلسلات Euphoria و White Lotus حاليًا في البرتغال من أجل عدة مشاريع، وقد رغبت في حضور مباراة في النادي الذي اشتهر بإنتاج كريستيانو رونالدو. من ناحية أخرى، نشر نادي سبورتنج صورة لللاعبة البالغة من العمر 28 عامًا إلى جانب زميليها الممثلين ليو وودال وماثيو جود على حسابهالرسمي على إنستغرام.

    وأظهرت صورة أخرى تميمة النادي وهي تحمل سويني بعد فوز سبورتنج على إستوريل. ومع ذلك، كانت مهارات سويني في كرة القدم هي التي لفتت الانتباه بعد فوزه بالدوري.

    • إعلان

  • شاهدوا الممثلة الهوليوودية سويني وهي تستعرض مهاراتها

  • "أفضل من رونالدو!"

    سرعان ما توجه مشجعو كرة القدم إلى منصة التواصل الاجتماعي X للإشادة بسويني ومهاراتها الرائعة في اللعب بالقدمين.

    وكتب المستخدم @pfanopat: "لديها قدمان أفضل من بيلينغهام".

    وأضاف @Messiah2524: "مهاراتها في المراوغة أفضل من رونالدو".

    وكتب @yo_lak: "مهما فعلت، تصبح فيروسية".

    ثم أشاد @roninSam بموهبة سويني، وكتب: "إنها تعيش حياتها في وضع الإبداع. موهبة كبيرة جدًا لشخص واحد!"

  • FBL-POR-LIGA-SPORTING-ESTORILAFP

    ماذا سيحدث بعد ذلك؟

    سجل لويس سواريز هدفين ودانيال براغانكا هدفاً في الدقائق الأخيرة، ليبقى سبورتنغ في أعقاب متصدر الدوري البرتغالي بورتو، الذي حافظ بدوره على صدارته في المباراة التي خاضها ضد أروكا في وقت سابق من مساء الجمعة.

    انتظر بورتو حتى الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الثاني ليحصد ثلاث نقاط قد تكون حاسمة في سباق الفوز بلقب الدوري البرتغالي. وضع المراهق أوسكار بيتوسزفسكي بورتو في المقدمة في الدقيقة الأولى على ملعب دراغاو، لكن فريق فرانشيسكو فاريولي فشل في تعزيز تقدمه بعد الهدف الأول للبولندي في الدوري هذا الموسم.

    تعادل نايس دجوهرا النتيجة لأروكا وبدا أن بورتو سيتقاسم النقاط مع الضيوف. لكن ويليام جوميز حافظ على رباطة جأشه وأعاد بورتو للتقدم من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع قبل أن يسجل تيريم موفي في الدقيقة 98 ليؤكد الفوز 3-1.

    يأمل سبورتنج في الاقتراب بفارق نقطة واحدة من بورتو عندما يسافر إلى براغا نهاية الأسبوع المقبل، بينما يتوجه متصدر الدوري إلى لشبونة لمواجهة بنفيكا بقيادة جوزيه مورينيو في مباراة قد تكون حاسمة في سباق اللقب.

كأس البرتغال
سبورتنج لشبونة crest
سبورتنج لشبونة
سبورتينج
بورتو crest
بورتو
بورتو
0