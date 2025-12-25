Franck Kessie Ricardo Guimaraes Ivory Coast MozambiqueGetty
محمود خالد

فيديو | أشار لزميله بـ"الغطس" .. تصرف غريب من فرانك كيسييه يثير جدلًا في كأس أمم إفريقيا!

غرائب وطرائف كأس أمم إفريقيا 2025..

رغم مرور 5 أيام فقط على انطلاق البطولة، ولكن نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025، باتت تنضح مبكرًا بالعديد من المواقف المثيرة للجدل، داخل وخارج الميدان.

ولعل ما حدث في مواجهة كوت ديفوار وموزمبيق، في الجولة الأولى، كان شاهدًا على لقطة "كوميدية"، في أمم إفريقيا، كان بطلها فرانك كيسييه، متوسط ميدان الأهلي وقائد "الأفيال".

  • لماذا لم تسقط أرضًا؟

    وشهدت لقطة فرانك كيسييه، في مواجهة موزمبيق، حالة من الجدل، بعدما طالب زميله بالسقوط في منطقة الجزاء، بعد إهدار إحدى الفرص.

    وكان مدافع كلوب بروج، أوديلون كوسونو، قد تعرض لمحاولة من أحد لاعبي موزمبيق، لعرقلته داخل منطقة الجزاء، إلا أن كوسونو حافظ على ثباته ومر بالكرة، قبل أن يرسل كرة عرضية أمسك بها الحارس إرنان.

    الطريف في اللقطة، أن ناقل المباراة أظهر فرانك كيسييه وهو يشير إلى زميله بـ"الغطس"، وكأنه يعاتبه على عدم السقوط في المنطقة، ليمنح منتخب بلاده ركلة جزاء، وسط ضحكات حارس موزمبيق.

  • البطل يدافع عن اللقب!

    وتمكن أماد ديالو، نجم مانشستر يونايتد، من إحراز هدف انتصار الأفيال، على موزمبيق، في مباراة الجولة الأولى، حيث ترجم تمريرة فرانك كيسييه الرأسية داخل منطقة الجزاء، ليسددها بيمينة رائعة في الشباك.

    ولم تحت كوت ديفوار، لأكثر من هذا الهدف، من أجل الفوز في المباراة الأولى، في مستهل حملة الأفيال من أجل الدفاع عن اللقب الذي توجوا به في نسخة 2023.

    وتوج أماد ديالو، هدفه، بحمل جائزة أفضل لاعب في المباراة، حيث تمكن من كسر حصن الحارس إرنان، الذي نجح في إنقاذ مرماه في عدة مناسبات، بعدما تصدى لـ"3" كرات، منها اثنتان داخل منطقة الجزاء.

  • الغرابة خارج الملعب أيضًا .. ليس داخله فقط

    إثارة كأس أمم إفريقيا 2025، لم تبدأ مع البطولة فقط، بل قبلها أيضًا، في ظل بعض القصص الغريبة التي رافقت استعدادات المنتخبات للكان.

     البداية كانت بأزمة الكاميرون قبل انطلاق البطولة المُقامة في المغرب، في ظل الأزمة بين صامويل إيتو، رئيس الاتحاد المحلي، والمدرب البلجيكي مارك بيريس، والإعلان عن قائمتين مختلفين للأسود غير المروّضة في البطولة.

    يأتي ذلك بعد قرار إيتو بإقالة المدرب بيريس من منصبه، وتعيين ديفيد باجو كمدير فني للمنتخب، إلا أن بيريس رفض هذا القرار، مؤكدًا أنه لم يتلق إخطارًا رسميًا بإنهاء عمله، وأنه مستمر وفق عقده مع وزارة الرياضة.

    أضف إلى ذلك، أزمة منتخب أوغندا، الذي قرر لاعبوه الإضراب عن التدريبات، السبت الماضي، بسبب عدم الحصول على مستحقات التأهل إلى كأس أمم إفريقيا.

    وكان من المفترض أن يحصل كل لاعب على مبلغ 10 آلاف دولار، بعد إنجاز تأهل "الرافعات" إلى البطولة الإفريقية، وهو مبلغ يختلف بحسب عدد المباريات التي خاضها كل لاعب في تصفيات الصعود.

    وتراجع الاتحاد الأوغندي بشكل مفاجئ، مفسرًا بأن الحكومة هي المسؤولة عن سداد المبلغ، ولم تفعل بعد، علمًا بأن الاتحاد المحلي عقد اجتماعًا مع اللاعبين، الجمعة، إلا أنه انتهى دون التوصل لأي اتفاق.

  • FBL-CAN-2024-CIV-NGR-TROPHYAFP

    كوت ديفوار ومعجزة أمم إفريقيا 2023

    بالعودة إلى منتخب كوت ديفوار، فإنه قدم أكثر من "قصة ملهمة" في كأس أمم إفريقيا 2023، كان أبرزها المدرب "البديل" إيميرسي فايي، الذي تم إسناده مهمة المنتخب إليه، بعد استقالة جان لوي جاسيه، أعقاب الخسارة برباعية نظيفة أمام غينيا الاستوائية في دور المجموعات.

    المنتخب الإيفواري تأهل بصعوبة على أرضه إلى الأدوار الإقصائية، وقرر منح الفرصة إلى فايي، وسط توقعات بأن مشوار الأفيال سينتهي سريعًا، قبل أن يصنع المدرب البديل معجزة، بإقصاء حامل اللقب "السنغال" في دور الـ16، ثم الإطاحة بمالي والكونغو الديمقراطية، قبل التأهل للنهائي، وحصد اللقب على حساب نيجيريا.

    أضف إلى ذلك، قصة سيباستيان هالر، العائد من الموت ليكتب المجد مع كوت ديفوار، والذي سبق وأن عانى من ورم سرطاني، وفق ما أعلنه نادي بوروسيا دورتموند في يوليو 2022، قبل العودة إلى الملاعب من جديد.

    وقال هالر إنه مر بأشهر صعبة له ولعائلته، وكان من الرائع أن يعود للمنتخب بعد ما عاناه في المرحلة السابقة، ليحقق المفاجأة، ويسجل هدف الانتصار على نيجيريا في المباراة النهائية.

  • FBL-CAN-2024-CIV-NGR-FINALAFP

    ما ينتظر الأفيال في كان 2025

    ونجح حامل اللقب، في تقاسم صدارة المجموعة السادسة من كأس أمم إفريقيا 2025، بعد فوز الكاميرون على الجابون بهدف نظيف.

    ويستعد منتخب كوت ديفوار لصراع شرس في الجولة الثانية، حيث يواجه الكاميرون في 28 ديسمبر، فيما يختتم مشواره في المجموعات، بملالقاة الجابون في 31 ديسمبر.

  • FBL-AFR-2025-MATCH 01-MAR-COMAFP

    نظام كأس أمم إفريقيا 2025

    وتقام بطولة "كان 2025" بمشاركة 24 منتخبًا، يتم توزيعهم عبر 6 مجموعات، بحيث يتأهل المتصدر والوصيف، وأربعة منتخبات أخرى كـ"أفضل ثالث" إلى دور الـ16.

    وأسفرت قرعة كأس أمم إفريقيا 2025 على توزيع المجموعات على النحو التالي..

    * المجموعة الأولى: المغرب، مالي، زامبيا، جزر القمر.

    * المجموعة الثانية: مصر، جنوب إفريقيا، أنجولا، زيمبابوي.

    * المجموعة الثالثة: نيجيريا، تونس، أوغندا، تنزانيا.

    * المجموعة الرابعة: السنغال، الكونغو الديمقراطية، بنين، بوتسوانا.

    * المجموعة الخامسة: الجزائر، بوركينا فاسو، غينيا الاستوائية، السودان.

    * المجموعة السادسة: كوت ديفوار، الكاميرون، الجابون، موزمبيق.

    ومن المقرر أن تقام مباريات دور الـ16 من البطولة، خلال أيام 3، 4، 5، 6 يناير، فيما يقام ربع النهائي، يومي 9 و10 يناير، ثم نصف النهائي في 14 يناير، بينما تقام مباراة المركز الثالث في 17 يناير، ثم المباراة النهائية في الرباط، في 18 يناير.

