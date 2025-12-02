يبدو أن المؤتمرات الصحفية الصاخبة ستكون العنوان الأبرز لبطولة كأس العرب التي انطلقت أمس في قطر وتستمر حتى الـ18 من ديسمبر القادم، إذ بدأ الأمر بالمؤتمر الصحفي للفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، وحارس مرمى الفريق، نواف العقيدي، الخاص بمواجهة عُمان، واستمر اليوم مع دراجان تالاييتش المدير الفني لمنتخب البحرين. فما الذي حدث؟
فيديو | مناوشات المؤتمرات الصحفية "عرض مستمر" في كأس العرب .. مدرب البحرين يُجيب صحفيًا عراقيًا بطريقة العقيدي!
انطلاق كأس العرب 2025
انطلقت يوم أمس الإثنين في قطر بطولة كأس العرب فيفا 2025 بمشاركة 16 منتخبًا عربيًا، 12 منها يُشاركون بالفريق الأول، والجميع يطمح للفوز باللقب الثمين الذي يحمله منتخب الجزائر بانتصاره على تونس في النسخة الأخيرة التي أقيمت عام 2022.
وتشارك منتخبات السعودية، قطر، البحرين، عُمان، فلسطين، مصر، المغرب، الجزائر، تونس، جزء القمر، قطر، الكويت، العراق، سوريا، السودان، الأردن والإمارات في النسخة التي انطلقت أمس من كأس العرب وتستمر حتى الـ18 من الشهر الجاري.
وافتتحت البطولة يوم أمس بفوز سوريا على تونس وانتصار فلسطين على قطر بنتيجة واحدة هي هدف دون رد، وتتواصل المباريات اليوم بمواجهة تجمع المغرب مع جزر القمر وأخرى بين مصر والكويت وثالثة تجمع السعودية مع عُمان وهي منتظرة للغاية خاصة بعدما الجدل الذي صاحب المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء من جانب رينارد والعقيدي يوم أمس.
مؤتمر رينارد والعقيدي
كان المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة عُمان يسير هادئًا من جانب رينارد والعقيدي، لكن سؤال من الصحفي العُماني عبد الله المسروري بدأ جدلًا لم يتوقف حتى الآن، ويُتوقع أن يترك أثره على المباراة مساء اليوم.
الصحفي العماني قال لنواف العقيدي "سؤال أيضًا للاعب أو الكابتن الحارس الموجود، أنتم كلاعبون تعيشون ضغوطات وتطمحون لتحقيق إنجاز للكرة السعودية من أجل الحكومة والجماهير، فكيف تتعاملون مع هذه الضغوطات؟!".
عدم ذكر الصحفي عبدالله لاسم نواف العقيدي واكتفائه بقول "الكابتن الحارس الموجود"، أغضبه، ليرد عليه: "أنا اسمي نواف العقيدي، ما عليك زود، لكن أنا بصراحة لم أكن مركزًا وأنت تقول اسمك!".
وأضاف حارس الأخضر: "نحن ندعم قيادتنا في ملف التطور السعودي في الدوري، نحن نضخ المليارات بالفعل، هي ملياراتنا ونضخها أينما نريد، ونحن هدفنا التطور ومواكبة العالم ولذا نقوم بهذا الأمر".
وتابع عن مواجهة الغد: "المنتخب السعودي دومًا ما كان كعبه عالٍ على عُمان، نحن كنا في كأس العالم، وسنشارك في النسخة القادمة، وسنظهر بصورة جيدة في البطولة، وغدًا سترون جميعًا مدى تطور وقوة المنتخب السعودي. مثلما قلت، نحن نتطور وفي كل المجالات وسعداء وفخورون بهذا الأمر".
الأمر أدى لجدل واسع في الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وقد تسابق الناشطون في كل طرف لشن هجوم على الآخر، وانقسمت كل جبهة إلى مؤيد ومعارض لموقف ممثلها، إذ هاجم بعض السعوديين العقيدي وأبرزهم وليد الفراج فيما انتقد بعض العمانيين مواطنهم الصحفي وأبرزهم المعلق الرياضي خليل البلوشي.
مؤتمر البحرين لمواجهة العراق
الجدل لم ينقطع عن المؤتمرات الصحفية التي أقيمت اليوم، إذ لم يُفوت دراجان تالاييتش، المدير الفني للبحرين، فرصة الرد بطريقة العقيدي القاسية على سؤال وجه له من أحد الصحفيين العراقيين.
الصحفي العراقي أثار نقطة فشل المنتخب البحريني في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 أو حتى ملحق التصفيات، والذي وصل له المنتخب العراقي ويُنتظر أن يخوض مباراة حاسمة في مارس القادم أمام الفائز من مواجهة بوليفيا وسورينام.
تالاييتش لم يُعجب بالسؤال، كما اتضح من رد فعله، حيث خلع نظارته الطبية ونظر لصاحب السؤال وعلق قائلًا "عراقي، أليس كذلك؟"، قبل أن يؤكد فخره ورضاه الكامل عن أداء البحرين في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم، مشيرًا إلى أن صعوبة مجموعة المنتخب كانت الحائل الأهم أمام عدم تأهله للنهائيات أو الملحق.
وأضاف "سأسألك سؤال محدد، لو كنت معنا في مجموعتنا في تصفيات كأس العالم مع السعودية واليابان وأستراليا، أين كنت ستنهي التصفيات؟ أنا سعيد جدًا وفخور تمامًا بأداء اللاعبين الذي شهد تقدمًا وتطورًا واضحًا، أنا أيضًا مستاء من عدم التأهل لكننا اكتسبنا الكثير من الخبرة من خلال خوض تلك التصفيات ونحن جاهزون تمامًا لكأس العرب وسنُظهر لك إمكانياتنا".
وأكد المدرب المتوج بكأس الخليج مع البحرين أنه يستهدف الفوز باللقب الثمين، مشيرًا إلى أنه يتمنى تأهل العراق لنهائيات كأس العالم لكن مشددًا على استهدافه للفوز خلال مباراة الغد.
موعد مباراة البحرين والعراق
وقع منتخبا العراق والبحرين في المجموعة الرابعة في كأس العرب، ومعهما كلًا من الجزائر والسودان.
تُقام مباراة العراق أمام البحرين على ملعب 974 مساء غدٍ الأربعاء، وتحديدًا عند الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية والعراق والبحرين، السادسة والنصف بتوقيت الإمارات.