فيديو | قاطع مقابلته التلفزيونية.. كول بالمر يجبر ليام روسينيور على الضحك!
عرض بالمر
كان بالمر استثنائيًا مع البلوز في المباراة خارج أرضه أمام وولفرهامبتون المتذيل للجدول، وسجل جميع أهداف تشيلسي في الفوز 3-1. كان الإنجليزي جاهزًا لتسجيل هدفين من ركلتي جزاء بعد أن تعرض جواو بيدرو للعرقلة في منطقة الجزاء مرتين. خدع بالمر خوسيه سا في كلتا ركلتي الجزاء ليعلن عودته إلى التشكيلة ومهام ركلات الجزاء بثقة.
ثم أكمل ثلاثية الأهداف وحسم الفوز عندما مرر مارك كوكوريلا الكرة إلى الخلف وسددها بالمر بقوة لتتجاوز الحارس البرتغالي والمدافعين على خط المرمى. كان هذا الأداء بمثابة عودة بالمر إلى أفضل مستوياته، وهو مستوى لم يظهر إلا بين الحين والآخر في موسم مليء بالإصابات.
بعد المباراة، كان روسينيور حريصًا على الإشادة بلاعبه الرئيسي، لكن سرعان ما قاطعه نجم مانشستر سيتي السابق. كان بالمر، الذي أقام علاقة قوية مع مدربه الجديد، حريصًا على المزاح بعد أداء مهم بعيدًا عن ستامفورد بريدج.
بالمر يقاطع روسينيور
في حوار مع فريق الإعلام بالنادي، بدأ روسينيور المقابلة بإشادة كبيرة بلاعبيه. وأوضح أنه "عدّل شكل الفريق أثناء الاستحواذ على الكرة إلى شكل جديد" وأعرب عن سعادته بالطريقة التي تبنى بها اللاعبون نهجه. وقال: "إنهم لاعبون رائعون لأنهم أذكياء للغاية. يمكنهم استيعاب التدريبات والأفكار والتكيف معها، وأعتقد أنهم كانوا رائعين في الشوط الأول".
قال المدرب السابق لستراسبورج إن هناك "أمورًا يجب العمل عليها، وأمورًا يجب تحسينها" بعد أن سجل وولفرهامبتون هدفًا في الشوط الثاني . ومع ذلك، كان سعيدًا بالحصول على النقاط الثلاث ووضع بالمر في مركز الاهتمام.
"الهدف الثالث كان مثالاً رائعاً على ما نريد. هناك الكثير من الإيجابيات بالنسبة لي. أنا سعيد من أجل كول. قيل الكثير عنه. أعتقد أنه رد على ذلك بأدائه اليوم وثلاثة أهداف، وآمل أن نرى المزيد"، أضاف قبل أن يقاطعه بالمر.
كان لاعب الوسط الإنجليزي واقفًا يستمع إلى مدربه وهو يثني عليه، والتقطت الكاميرا ابتسامته. "لقد أربكني ذلك"، ضحك روسينيور. "آمل أن نتمكن من الحفاظ على لياقته البدنية وبقائه على أرض الملعب ومواصلة القيام بما يحب".
بالمر يستمتع بكرة القدم تحت قيادة روسينيور
كان هناك الكثير من الجدل حول بالمر ومستقبله في النادي في الأسابيع الأخيرة، حيث أفادت بعض التقارير أنه يشعر بالحنين إلى وطنه ويريد العودة إلى مانشستر. بعد مباراة السبت، قال لبرنامج Match of the Day على قناة BBC أن هذه التقارير بعيدة كل البعد عن الحقيقة.
وقال: "الجميع يحبون التحدث عن هراء، أليس كذلك؟ أنا لا أعير اهتمامًا كبيرًا لذلك. ترى أشياء، لكنني أشعر أنني قادم من مكان قوي على أي حال، لذا لا أعير اهتمامًا لذلك".
وحول الحياة تحت قيادة روسينيور، أضاف بالمر: "الحياة تحت قيادة ليام رائعة، فهو يمنحنا جميعًا الثقة.
"إنه يسمح لنا بأن نكون على طبيعتنا، وأن نلعب بحرية. أنا متأكد من أنكم سترون أفضل ما لدي عندما أعود إلى لياقتي البدنية المثلى. هو وجميع أعضاء الطاقم يمنحوننا الثقة في الملعب، من خلال استراتيجياته وطريقة لعبنا... أنا أحب ذلك حقًا".
ليدز يبحث عن ثنائية
يعود تشيلسي إلى الملاعب في منتصف الأسبوع لمواجهة منافسه ليدز يونايتد، الذي يسعى إلى الابتعاد أكثر عن منطقة الهبوط. حقق فريق دانيال فارك فوزًا مهمًا على نوتنجهام فورست يوم الجمعة، وسيسعى إلى تحقيق فوز آخر على البلوز هذا الأسبوع.
