فيديو: مشجعو توتنهام يهتفون لموريسيو بوكيتينو خلال هزيمة نيوكاسل - لكن توماس فرانك يظل متحديًا

في دفاع نموذجي عن نهجه التحليلي، حاول فرانك استخدام البيانات للدفاع عن نفسه ضد قرار إقالته. مع تزايد احتمالات إقالته أكثر من أي وقت مضى، أشار إلى أن التاريخ يثبت أن الإقالات الرجعية نادراً ما تحقق نجاحاً طويل الأمد، حتى لو كانت هتافات "بوتشيتينو" تشير إلى أن المشجعين لا يتفقون مع ذلك.

وقال: "أفهم آلية كرة القدم، لا شك في ذلك، ولكن هناك الكثير من الدراسات التي تشير إلى أن هذا ليس التصرف الصحيح. أعلم أن هذا هو الإجراء الوحيد المتاح لهم، ولكن هناك أيضًا الكثير من المواقف التي لا يكون فيها هذا هو التصرف الصحيح. الشيء الوحيد الذي سأركز عليه هو الكفاح، والقيام بالشيء الصحيح مع الجميع.

"نحن ندرك بالطبع أننا لسنا في وضع جيد، لكن في كل شيء في الحياة، عليك أن تظل هادئًا، وتستمر في القيام بذلك، وتواصل المضي قدمًا".

عندما سُئل عما إذا كان سيظل في منصبه عندما يواجهون أرسنال في 22 فبراير، أجاب: "أنا مقتنع بأنني سأظل في منصبي. أفهم السؤال وأفهم أنه من السهل توجيه اللوم إليّ، لكنني أعتقد أيضًا أن الأمر لا يقتصر أبدًا على المدرب الرئيسي أو المالكين أو المديرين أو اللاعبين أو الموظفين. إنه يتعلق بالجميع. إذا فعلت شيئًا صحيحًا، فإنك تبني شيئًا يمكن أن يدوم. بالطبع نحن لسنا في مركز متقدم الآن. الجميع يعرف، المديرون والملاك وأنا، المركز الذي نحن فيه، وما نحتاج إلى تحسينه وما نحتاج إلى القيام به بشكل أفضل. هذا ما نعمل عليه بجد".