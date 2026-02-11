فيديو: مشجعو توتنهام يهتفون لموريسيو بوكيتينو خلال هزيمة نيوكاسل - لكن توماس فرانك يظل متحديًا
"إنه ساحر، كما تعلمون" - هتافات بوكيتينو تعلو مع تفاقم الأجواء السامة
مع تعثر توتنهام في هزيمة محبطة على أرضه، أعربت شرائح كبيرة من جماهير الفريق عن مشاعرها بوضوح تام: إنهم يريدون عودة مدربهم القديم. مع راحة نيوكاسل وافتقار توتنهام للأفكار، بدأت جماهير الفريق المضيف في ترديد اسم الرجل الذي قادهم إلى نهائي دوري أبطال أوروبا. "إنه ساحر، كما تعلمون، ماوريسيو بوكيتينو!" هتفت الجماهير من المدرج الجنوبي، في تصويت قاسٍ على عدم الثقة في النظام الحالي.
كان ذلك نداءً عاطفياً وعاطفياً من قاعدة جماهيرية تشعر أن ناديها ينجرف بلا هدف نحو معركة الهبوط. ولزيادة معاناة فرانك، سرعان ما تبع النداءات الحنينية للأرجنتيني هتاف "ستُطرد في الصباح" الذي يبعث على القلق والمألوف للغاية.
فرانك: "أنا الرجل المناسب بنسبة 1000 في المائة"
على الرغم من المطالبات الصاخبة بإقالته، ظل فرانك مقتنعًا بموقفه خلال مؤتمره الصحفي بعد المباراة. في مواجهة وابل من الأسئلة حول مستقبله والعداء من مدرجات الملعب، أكد الدنماركي على قدرته على قلب الموازين. عندما سُئل مباشرة عما إذا كان يعتقد أنه لا يزال الشخص المناسب لقيادة توتنهام إلى الأمام، كان رده: "أنا متأكد بنسبة ألف في المائة. أنا أيضاً متأكد بنسبة 1000٪ أنني لم أتوقع أبداً أن نكون في مثل هذا الموقف مع 11 أو 12 إصابة في نهاية المطاف وما نواجهه، لكنني أعلم أنه عندما تحتاج إلى بناء شيء ما وتحتاج إلى تجاوز الصعوبات، عليك أن تظهر مرونة قوية لا تصدق.
أعتقد أنه من العدل القول إن هناك عددًا قليلاً من الأشخاص قبلي هنا، ليس فقط في توتنهام ولكن في العديد من الأندية الأخرى التي فقدت صوابها مرات عديدة، وأعتقد أنك تحتاج إلى أن تكون هادئًا، وأن تستمر، وأن تواصل القتال، وأن تواصل فعل الصواب، وأن تتأكد من أننا متماسكون لأننا لا نستطيع القيام بذلك إلا إذا كنا متماسكين. هذا هو مجلس الإدارة، وهذا هو القادة، وهذا هو اللاعبون، وهذا هو الموظفون، وهذا أنا، وهذا هو المشجعون. علينا تجاوز هذه المحنة. "
مدرب توتنهام يستشهد بـ"دراسات" مع اقتراب مباراة الديربي
في دفاع نموذجي عن نهجه التحليلي، حاول فرانك استخدام البيانات للدفاع عن نفسه ضد قرار إقالته. مع تزايد احتمالات إقالته أكثر من أي وقت مضى، أشار إلى أن التاريخ يثبت أن الإقالات الرجعية نادراً ما تحقق نجاحاً طويل الأمد، حتى لو كانت هتافات "بوتشيتينو" تشير إلى أن المشجعين لا يتفقون مع ذلك.
وقال: "أفهم آلية كرة القدم، لا شك في ذلك، ولكن هناك الكثير من الدراسات التي تشير إلى أن هذا ليس التصرف الصحيح. أعلم أن هذا هو الإجراء الوحيد المتاح لهم، ولكن هناك أيضًا الكثير من المواقف التي لا يكون فيها هذا هو التصرف الصحيح. الشيء الوحيد الذي سأركز عليه هو الكفاح، والقيام بالشيء الصحيح مع الجميع."نحن ندرك بالطبع أننا لسنا في وضع جيد، لكن في كل شيء في الحياة، عليك أن تظل هادئًا، وتستمر في القيام بذلك، وتواصل المضي قدمًا".
عندما سُئل عما إذا كان سيظل في منصبه عندما يواجهون أرسنال في 22 فبراير، أجاب: "أنا مقتنع بأنني سأظل في منصبي. أفهم السؤال وأفهم أنه من السهل توجيه اللوم إليّ، لكنني أعتقد أيضًا أن الأمر لا يقتصر أبدًا على المدرب الرئيسي أو المالكين أو المديرين أو اللاعبين أو الموظفين. إنه يتعلق بالجميع. إذا فعلت شيئًا صحيحًا، فإنك تبني شيئًا يمكن أن يدوم. بالطبع نحن لسنا في مركز متقدم الآن. الجميع يعرف، المديرون والملاك وأنا، المركز الذي نحن فيه، وما نحتاج إلى تحسينه وما نحتاج إلى القيام به بشكل أفضل. هذا ما نعمل عليه بجد".
