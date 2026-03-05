ترجمه
فيديو: مشجعو أرسنال يحتفلون بجنون ويرقصون في مدرجات برايتون بعد سماعهم أن مانشستر سيتي تعادل مع نوتنغهام فورست
فوضى في مدرجات الضيوف
تحولت الأجواء في ملعب أميكس من التوتر الشديد إلى الهذيان المطلق في غضون ثوانٍ. في حين أن هدف بوكايو ساكا المبكر جعل أرسنال يسيطر على الملعب، تحول انتباه المشجعين مؤقتًا إلى هواتفهم الذكية مع وصول آخر المستجدات من ملعب إتيهاد.
مع صافرة النهاية التي أعلنت تعادل مانشستر سيتي المفاجئ 2-2 مع نوتنغهام فورست، انفجر مشجعو شمال لندن. التقطت لقطات فيديو انتشرت على نطاق واسع آلاف المشجعين وهم يرقصون ويعانقون بعضهم البعض ويلوحون بأوشحتهم في انفجار متزامن من الفرح كاد أن يغطي على صوت مكبرات الصوت في الملعب. لم يكن التوقيت أكثر دراماتيكية من ذلك، حيث تزامنت أخبار خسارة سيتي للنقاط مع انتهاء مباراة أرسنال التي حقق فيها فوزًا صعبًا.
شاهد المقطع
تحول جذري في القمة
جولة مباريات منتصف الأسبوع هذه قد حددت مسار سباق اللقب في الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-26. يحتل أرسنال صدارة الترتيب برصيد 67 نقطة من 30 مباراة، محققاً تقدمًا كبيرًا على أقرب منافسيه.
في المقابل، يجد فريق جوارديولا، الذي عادة ما يكون قوياً في الربيع، نفسه متأخراً بسبع نقاط برصيد 60 نقطة من 29 مباراة. ورغم أن مانشستر سيتي لا يزال لديه مباراة مؤجلة، إلا أن الضربة النفسية التي تلقاها الفريق بعد فشله في الفوز على فورست أعطت زخماً كبيراً لفريق أرتيتا.
الانطلاقة النهائية تبدأ
سيسعى أرسنال إلى الحفاظ على تقدمه بسبع نقاط عند عودته إلى منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. مع اقتراب خط النهاية، سيرغب أرتيتا في أن يظل لاعبوه متواضعين على الرغم من الضجة الخارجية والاحتفالات التي تنتشر حالياً على وسائل التواصل الاجتماعي.
ومع ذلك، قبل مواجهة إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 14 مارس، سيواجه الغانرز أولاً مانسفيلد تاون في كأس الاتحاد الإنجليزي وباير ليفركوزن في مباراة الذهاب من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا.